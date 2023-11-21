Путин заявил, что поддержка материнства и детства является приоритетом для РФ

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Вопросы поддержки материнства и детства являются ключевыми приоритетами для России, об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«Подчеркну: вопросы поддержки материнства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей – в числе ключевых стратегических приоритетов», - слова президента зачитали на торжественном концерте в честь предстоящего Дня матери, который будет отмечаться 26 ноября.
В сообщении главы РФ также отмечено, что семья является основой всего в том числе и потому, что именно в кругу родственников у ребенка формируются взгляды, как культурные, нравственные, так и политические.
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