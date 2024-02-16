В Госдуме предложили присваивать статус «Ребёнок СВО»

Школу, рассчитанную на 825 учеников, возводят в жилом комплексе «Домодедово парк» на Высотной улице в Домодедове, строительная готовность объекта составляет почти 40%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте ведётся устройство фасада, отделка подвальной части постройки и отделка технических помещений. Кроме того, рабочие настраивают вентиляционную систему и монтируют витражи», — отмечается в сообщении.



Согласно проекту, площадь школы составит более 16,2 тыс. квадратных метров. В здании разместят кабинеты для младших и средних классов, лаборатории, столовую с кухней, актовый зал, два спортзала и библиотечно-информационный центр, а также различные служебные и административные помещения.



Школу планируется открыть к 1 сентября текущего года.



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