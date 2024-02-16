В Госдуме предложили присваивать статус «Ребёнок СВО»

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Останина подчеркнула, что необходима реакция на федеральном уровне на те лишения, с которыми столкнулись дети, проживающие в приграничных с Украиной регионах России.
Глава комитета напомнила, что ВСУ неоднократно наносили удары по российским регионам, в частности, по Белгородской и Курской областям. В результате получали ранения и погибали дети.
Так, 15 февраля в ходе обстрела Белгорода погиб грудной ребёнок, добавила Останина.
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