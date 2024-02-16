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В Госдуме предложили присваивать статус «Ребёнок СВО»

16 февраля 2024, 19:18
Фото: iStock/Irina_Geo

Фото: iStock/Irina_Geo

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила присваивать детям, пострадавшим в ходе спецоперации статус «Ребёнок СВО». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее обращение было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Останина подчеркнула, что необходима реакция на федеральном уровне на те лишения, с которыми столкнулись дети, проживающие в приграничных с Украиной регионах России.


Статус будет предполагать оказание мер поддержки пострадавшим несовершеннолетним.

Глава комитета напомнила, что ВСУ неоднократно наносили удары по российским регионам, в частности, по Белгородской и Курской областям. В результате получали ранения и погибали дети.

Так, 15 февраля в ходе обстрела Белгорода погиб грудной ребёнок, добавила Останина.

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#госдума
#дети
#сво
#пострадавшие
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Минтранс РФ может временно запретить встречи и проводы в аэропортах
16 февраля 2024, 18:49

Фото: iStock/simonmayer

Министерство транспорта России может временно запретить встречать и провожать пассажиров в аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что такое решение может быть принято для обеспечения безопасности в аэропортах. Так, в залы аэропортов могут запретить проходить людям, не являющимся пассажирами и не имеющим билетов.

В ведомстве подчеркнули, что проработка модели осуществляется совместно с правоохранительными ведомствами.

В Минтрансе добавили, что в случае принятия соответствующего решения, меры будут носить краткосрочный характер и действовать в конкретных аэропортах в периоды повышенной опасности.

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#аэропорт
#россия
#запрет
#минтранс
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В Красногорске начали строить школу с ремесленными мастерскими
16 февраля 2024, 18:43

Фото: пресс-служба Глагосстройнадзора МО

В микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск началось строительство школы на 1,1 тыс учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, куда поступило извещение о старте работ.
«В здании площадью более 6 тыс. кв. м. будут учиться 1-11 классы. Начальная школа рассчитана на 400 детей, подростковая – на 500, старшая – на 200 учеников. Помимо основных учебных кабинетов, в здании оборудуют лаборантские, мастерские по обработке дерева, металла и ткани», – уточнили в пресс-службе.
В школе оборудуют большой обеденный зал на 550 учеников, где отдельно расположат места для маломобильных. В актовом зале на 400 посадочных мест предусмотрены эстрада, костюмерные, помещения для хранения музыкальных инструментов.

Завершить строительство планируют в первом квартале будущего года.

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#главгосстройнадзор мо
#школа
#строительство
#красногорск
#московская область
#подмосковье
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Опрос: Россияне потратили ко Дню всех влюбленных до 3 тыс рублей
16 февраля 2024, 18:32

Фото: istockphoto.com/Valerii Apetroaiei

Опрос СДЭК показал, что ко Дню всех влюбленных россияне потратили до 3 тыс. рублей.
Так, при планировании подарков 42% опрошенных закладывали на подарок от 1 до 3 тыс. рублей, 19% – свыше 5 тыс. рублей, 5% были готовы сделать подарок своими руками.

Как передаёт Газета.ру, большинство опрошенных (64%) отметили, что затраты на покупку и доставку подарков к празднику в этом году увеличились.

Кроме этого, 83% респондентов уделили на подготовку подарка от нескольких дней до двух недель.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что большинство российских женщин считают завидными женихами работников из IT-сферы и нефтегазовой отрасли.

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#россияне
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Россиянки назвали профессии завидных женихов
Опрос: Россиянки мечтают о муже из IT-сферы и нефтегазовой отрасли
16 февраля 2024, 18:24

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что большинство российских женщин считают завидными женихами работников из IT-сферы и нефтегазовой отрасли.
Также респондентки отмечали перспективную банковскую и финансовую области, сферы недвижимости или строительства.

Как передаёт Газета.ру, 20% опрошенных выбрали юриспруденцию как весьма перспективную отрасль работы своего будущего мужа, 19% — медицину и ветеринарию, 13% — спорт.

Другой опрос сервиса «Работа.ру» показал, что основными причинами опозданий на работу россияне назвали непредвиденные обстоятельства, а также транспорт и дорога. Так ответили 17 и 12% респондентов соответственно. Кроме этого, причинами опозданий граждан являются неумение организовать своё время с утра, а также несвоевременный подъём.

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#опрос
#россияне
#профессии
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Подмосковные православные священники готовы рассказать мигрантам о духовных ценностях
16 февраля 2024, 18:13

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Православные священнослужители открыты к межконфессиональному диалогу для адаптации трудовых мигрантов. Об этом стало известно по итогам встречи руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв с представителями РПЦ.
На встрече обсудили культурную адаптацию трудовых мигрантов, юридическую сторону религиозной деятельности в регулировании размещения религиозных объектов. Итогом стали совместные наработки нескольких законодательных инициатив.
«Православные священники открыты к межконфессиональному диалогу и готовы рассказывать о культурных и духовных ценностях», – сообщил настоятель Никольского Собора в Павшинской Пойме отец Василий, слова которого приводят пресс-служба ГУРБ.
Там добавили, что законы, регламентирующие размещение религиозных объектов, должны действовать так, чтобы не нарушались права местного населения, неукоснительно соблюдались права на свободу совести и вероисповедания.

Ранее сообщалось о встрече Карасёва с трудовыми мигрантами в селе Софьино. Жители Раменского городского округа часто обращались в ГУРБ с коллективными жалобами на бессистемное проживание иностранцев и ухудшение криминогенной обстановки.

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#московская область
#гурб
#кирилл карасёв
#мигранты
#рпц
#религия
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Строительная готовность школы на 825 учеников в Домодедове приблизилась к 40%
16 февраля 2024, 17:40

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 825 учеников, возводят в жилом комплексе «Домодедово парк» на Высотной улице в Домодедове, строительная готовность объекта составляет почти 40%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте ведётся устройство фасада, отделка подвальной части постройки и отделка технических помещений. Кроме того, рабочие настраивают вентиляционную систему и монтируют витражи», — отмечается в сообщении.

Согласно проекту, площадь школы составит более 16,2 тыс. квадратных метров. В здании разместят кабинеты для младших и средних классов, лаборатории, столовую с кухней, актовый зал, два спортзала и библиотечно-информационный центр, а также различные служебные и административные помещения.

Школу планируется открыть к 1 сентября текущего года.

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#домодедово
#строительство
#школа
#министерство строительного комплекса мо
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Психолог Шувалова раскрыла опасность номофобии
Психолог Шувалова: У номофобов высока вероятность панических атак
16 февраля 2024, 17:11

Фото: istockphoto.com/Marina Demidiuk

Старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия», член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова заявила, что номофобия — страх расставания со смартфоном или его повреждением — может сопровождаться паническими атаками и стрессовыми расстройствами.
«У человека, страдающего номофобией, высока вероятность риска возникновения панических атак и острого стрессового расстройства не только при потере или поломке смартфона, но также и в ситуациях, когда смартфон просто забыт дома», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Шувалова.

Для того, чтобы преодолеть этот страх эксперт рекомендовала принять тот факт, что смартфон не даст вам чувство безопасности, а также проводить хотя бы по несколько минут в день без техники.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова заявляла, что одним из самых опасных симптомов гаджетомании является тревожность.

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#эксперт
#смартфон
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В приёмную кандидата Путина поступили предложения от жителей шести округов Подмосковья
16 февраля 2024, 16:47

Фото: РИШ

Ещё несколько предложений поступило от жителей Московской области в общественную приёмную кандидата в президенты России Владимира Путина в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба регионального избирательного штаба.
Жительница Можайского округа Галина Аксёнова предложила заморозить начисления процентов по кредиту на время кредитных каникул, а также создать сеть государственных автолавок для обеспечения товарами первой необходимости жителей отдалённых населённых пунктов.

Александр Приданников из Красногорска предложил создать социально-психологические центры помощи для участников СВО и их семей. А Юлия Гусева из Рузы предложила ввести квоты для детей участников СВО при поступлении в средние специальные учебные заведения — по аналогии с уже действующими квотами для поступления в вузы.

Предложение ввести новые способы уведомления владельцев незаконных построек внёс житель Наро-Фоминского округа Алексей Черняев. Он пояснил, что сейчас сложности с доставкой уведомлений препятствуют освобождению незаконно занятых земель, которые можно было бы использовать под общественные нужды или благоустройство.

«Нужно упростить уведомление владельцев – через госуслуги, можно через сайт гражданского, арбитражного суда. Взять это за основу как презумпцию уведомления владельца этих незаконных построек», — пояснил Черняев.

Жители Власихи выдвинули предложение увеличить ежемесячные выплаты подмосковным ветеранам труда, а Ольга Лащева из Одинцова предложила меры по повышению доходной части бюджета.

«Все инициативы, полученные через приёмную в Красногорске, мы передадим в Центральную общественную приёмную, где они будут рассмотрены и, возможно, лягут в основу программы кандидата», – отметила руководитель подмосковной общественной приёмной кандидата в президенты РФ Владимира Путина Екатерина Артемова.

Подмосковная общественная приёмная расположена по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Внести свои предложения может внести каждый житель Московской области, приём будет вестись до марта включительно.

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#выборы
#владимир путин
#красногорск
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Путин посетил «Завод роботов» в Челябинске и пообщался с рабочими
16 февраля 2024, 15:42

Фото: сайт Кремля

В рамках рабочей поездки на Урал президент России Владимир Путин посетил «Завод роботов», который был создан на базе Челябинского кузнечно-прессового завода. Об этом говорится на сайте Кремля.
Глава государства осмотрел предприятие, ознакомился с выставкой импортозамещённых компонентов промышленных роботов и увидел образцы гражданской продукции.

В ходе визита Путин также пообщался с работниками. По его словам, Россия рассчитывала, что, продавая нефть, газ и уголь, будет получать технологии за границей, однако и сама может развивать эти технологии сама, такие возможности есть, и страна будет это делать.

Он также отметил, что люди рабочих специальностей должны получать более качественную профессиональную подготовку, в том числе ученики колледжей и техникумов.

Путин 15 февраля 2024 года отправился с рабочей поездкой в Свердловскую область. В Нижнем Тагиле глава государства посетил предприятие «Уралвагонзавод». Президенту показали производство бронированной военной техники. Владимир Путин пообщался с рабочими предприятия. Кроме этого, в планах президента было посещение нового цеха, где делают трансмиссии.


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