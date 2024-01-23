Депутат Бессараб разъяснила важность введения статуса многодетной семьи

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила важность введения статуса многодетной семьи президентом России Владимиром Путиным тем фактом, что теперь по всей России такое положение семей будет уравнено.
Соответственно, по её словам, многодетные матери получат во всех регионах страны одинаковые льготы, статус, пенсии и т. д.
Учредитель издания «Царьград» Константин Малофеев также поддержал введение статуса многодетной семьи, выразив надежду, что политику по поддержке таких категорий населения будет продолжаться.
Читайте также:
Путин закрепил статус многодетной семьи
На поддержку подмосковных семей с детьми в этом году выделено 45 млрд рублей
Омбудсмен Останина выступила против введения Дня многодетных семей
«В некоторых регионах, с учётом особенностей традиций, семья с тремя детьми не считается многодетной. Поэтому вводится единое понятие и при этом бессрочное. Вводится единый перечень стандартов поддержки семей. Это и пенсионные права мамы. Так, мама, родившая и воспитавшая троих детей, имеет право выйти на пенсию раньше на три года, родившая и воспитавшая четырёх — на четыре года, родившая и воспитавшая пять и более детей имеет право выйти на пенсию в 50 лет. Также это поддержка семей пособиями, выплатами», — поделилась в беседе с RT Бессараб.
«Надеемся на продолжение этой политики: нужно, чтобы большинство русских семей стали многодетными. И для этого необходимы профилактика абортов, решение жилищных проблем и изменение миграционной политики. И, конечно, пропаганда многодетности как идеала семейной жизни», — приводит «Царьград» слова Малофеева.
Читайте также:
Путин закрепил статус многодетной семьи
На поддержку подмосковных семей с детьми в этом году выделено 45 млрд рублей
Омбудсмен Останина выступила против введения Дня многодетных семей
Мелисса Тимофеева