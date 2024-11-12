В Госдуме предложили сократить рабочую неделю перед Новым Годом: как будут отдыхать россияне в 2025

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В Государственной Думе рассматривают возможность сокращения рабочей недели перед Новым годом и продления праздничных каникул для россиян до 12 дней. Предлагается сделать 28 декабря выходным днём, хотя сейчас это официальный рабочий день.
Сокращение рабочей недели
Депутаты обратились к заместителю председателя Правительства Дмитрию Григоренко с предложением разрешить региональным властям самостоятельно устанавливать выходной день 28 декабря. На данный момент этот день является рабочим.
Однако в Госдуме признают, что в некоторых отраслях, таких как пищевая промышленность, внедрение дополнительного выходного может быть проблематичным.
«К примеру, пищевая промышленность — все, что пойдет на новогодний стол, должно быть свежим, вкусным. А потому люди на производстве могут сверхурочно поработать. Но такую работу нужно финансово поощрять», — сказал автор инициативы, депутат Станислав Наумов.Кроме того, Наумов уверен, что сокращение рабочей недели будет способствовать развитию внутреннего семейного туризма.
«Можно семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год», — сказал он.На сегодняшний день новогодние праздники в 2025 году будут длиться 11 дней, начиная с 29 декабря. Рабочий год начнется в четверг, 9 января.
Самая высокая продолжительность рабочей недели
В 2023 году средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 38 часов 12 минут, согласно данным Росстата. Этот показатель достиг максимального значения с 2014 года, а ежедневное рабочее время составляло 7 часов 38 минут. Более того, впервые за последние 11 лет женщины превысили отметку в 37 часов.
Однако количество людей, работающих более 40 часов в неделю, уменьшилось. Опрос, проведённый исследовательским отделом Битрикс24, показал, что 47% населения недовольны пятидневной рабочей неделей. 38% респондентов поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю, а 9% готовы работать шесть дней в неделю.
Шестидневная рабочая неделя
Летом министр труда Антон Котяков заявил об отсутствии необходимости введения шестидневной рабочей недели в России из-за низкого уровня безработицы. Кроме того, трудовой кодекс предусматривает повышенную оплату за переработки и возможность работы в выходные и праздники по соглашению сторон.
Ранее вопрос о шестидневной рабочей неделе уже обсуждался. Ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила эту инициативу из-за санкций, но идея не нашла поддержки в Совфеде.
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Дайана Хусинова