Россиянам раскрыли, как грамотно спланировать свой отпуск

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Директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин дал рекомендации по планированию отпуска, отметив, что во время путешествия не нужно себя перегружать.
«Займитесь организацией как можно раньше. Тогда у вас будет больше вариантов маршрута и обустройства, а также пространства для манёвра, если планы изменятся. А еще — больше возможностей сэкономить. Билеты и брони нужно оформлять быстрее, иначе велик риск переплатить или не успеть получить желаемый вариант. Если вы едете за границу и у вас нет международной карты, купите немного валюты страны назначения еще в России», — добавил в беседе с «Известиями» Становкин.
Кроме этого, он посоветовал перед путешествием заранее почитать об интересных местах и по возможности наметить себе интересующие достопримечательности. При этом, по его словам, лучше выбирать те локации, что по душе, не заставляя себя следовать заранее составленному списку. Также хорошим вариантом будет запланировать себе пару дней отдыха после приезда, считает специалист.
А юрист и эксперт по трудовому праву платформы онлайн-рекрутинга hh.ru заявила, что наиболее невыгодный месяц для отпуска в 2025 году – январь, поскольку в нём самое маленькое число рабочих дней.
«С точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Таким образом, работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить большую сумму отпускных», – прокомментировала в беседе с «Сiбдепо» юрист.
Ранее Сергей Становкин заявил, что июль и октябрь 2025 года станут самыми выгодными месяцами для отпуска работающих по пятидневному графику россиян.
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