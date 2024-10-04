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Эксперт назвала два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году

Эксперт Владимирова: наиболее выгодными для отпуска станут июль и октябрь
04 октября 2024, 04:45
Фото: istock/FTiare

Фото: istock/FTiare

Юрист и эксперт по трудовому праву Headhunter Ольга Владимирова назвала июль и октябрь 2025 года наиболее выгодными месяцами для отпуска, так как в них насчитывается наибольшее количество рабочих дней — по 23 в каждом. Это позволяет получить более значительные отпускные выплаты.


По словам Владимировой, количество рабочих дней в месяце напрямую влияет на размер отпускных, и чем больше рабочих дней, тем выгоднее будет отпуск. Помимо июля и октября, также выгодными для отпуска месяцами станут апрель, сентябрь и декабрь, в которых насчитывается по 22 рабочих дня.

Эксперт отметила, что для сохранения отпускных дней выгодно планировать отпуск в сочетании с выходными и праздниками. Например, если взять отпуск на 9 и 10 января 2025 года, можно отдыхать с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, используя всего два дня отпуска. Однако, по словам Владимировой, это невыгодно с точки зрения отпускных выплат. Работнику нужно решить, что для него важнее: сохранить отпускные дни или получить более высокие выплаты.

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Мероприятия в честь Всемирной недели космоса пройдут на ВДНХ с 4 по 11 октября
04 октября 2024, 04:30

Фото: istock/forplayday

На ВДНХ стартовала программа, посвященная Всемирной неделе космоса, которая продлится с 4 по 11 октября.
Как сообщает пресс-служба выставочного комплекса, мероприятия включают более 20 различных событий. По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, участники смогут узнать больше о работах советского ученого Константина Циолковского, ознакомиться с современными космическими исследованиями, а также посмотреть документальный фильм и пообщаться с летчиком-космонавтом.

Основные мероприятия пройдут в павильоне "Космонавтика и авиация" и интерактивном комплексе "Буран". Там состоятся экскурсии, лекции, кинопоказы и викторина, посвященные космосу.

Также специальную праздничную программу подготовил Музей космонавтики, где пройдет квест по наиболее значимым экспонатам, символизирующим начало космической эры. 4 октября в планетарии музея состоится мероприятие «Звездное небо октября. Звездное небо Байконура», посвященное обзору звездного неба и истории космодрома. 5 октября в кинозале Музея космонавтики будет показан фестиваль космических мультфильмов, после которого младшие посетители смогут проверить свои знания в ходе детского квиза.

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Фестиваль «Золотая осень» пройдет почти на 30 площадках по всей Москве
04 октября 2024, 04:00

Фото: istock/puflic_senior

С 4 по 13 октября в Москве пройдет фестиваль «Золотая осень», на который пригласила всех желающих заместитель мэра Наталья Сергунина. Мероприятие пройдет на 30 площадках столицы и организовано правительством Москвы совместно с министерством сельского хозяйства РФ.
Посетителей ожидает обширная программа, включающая кулинарные и творческие мастер-классы, дегустации, соревнования, концерты и выставки. Гастрономический маршрут в Камергерском переулке предложит осенние блюда, приготовленные в 20 ресторанах города.

Более 150 фермерских хозяйств из свыше 65 регионов России привезут свои товары. Гости фестиваля смогут приобрести сезонные овощи, ремесленные сыры, мясные деликатесы, мед, рыбу, грибы и ягоды.

Одной из главных локаций станет Тверская площадь, где пройдут мастер-классы по украшению глиняных тарелок и созданию саше с эфирными маслами. Для детей запланированы спектакли по мотивам русских сказок.

На окружных площадках также организованы концерты, детские мастер-классы и конкурсы. Любители активного отдыха смогут участвовать в соревнованиях «Самый сильный» по поднятию гири и другим дисциплинам.

В этом году фестиваль расширяет свои границы, включая два новых городских рыбных рынка в Косино-Ухтомском и Митине, где повара поделятся рецептами блюд из морепродуктов. В кинопарке «Москино» пройдет гастрофестиваль с участием 30 фермеров и более чем 10 ресторанов, предлагающих дегустации и кулинарные мастер-классы. Для детей предусмотрены развлечения, включая катание на каруселях и мини-тракторах.

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День Кондрата да Ипата 4 октября 2024: Почему нельзя ходить в лес и менять свой образ
04 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/SonerCdem

4 октября церковь отмечает память апостола от 70-ти Кодрата, а также священномучеников Ипатия и Андрея.
В материале «Радио 1» расскажем какие традиции и приметы приходятся на четвертое октября, что можно и нельзя делать в этот день.

История

Кодрат был одним из учеников Иисуса Христа и, будучи епископом, проповедовал Евангелие в Греции, обращая многих идолопоклонников в христианскую веру. В 126 году он написал апологию, защищающую христианство.

Языческий император Адриан, прочитав его работу, издал указ, запрещающий осуждать людей без доказательств. Однако против Кодрата и его учения выступали недовольные. Однажды толпа язычников забила его камнями и бросила в темницу, где святой апостол Кодрат скончался от голода.

Ипатий, епископ Эфесский, и пресвитер Андрей жили в VIII веке, когда император Лев Исаврянин начал гонения на почитателей икон, приказывая уничтожать изображения. Святые Ипатий и Андрей стойко защищали свою веру, противостоя воле императора. Лев призвал их к себе с намерением обратить в язычество, но они не поддались. В результате император приказал сначала заключить их в темницу, а затем подвергнуть пыткам и казни.

В народе 4 октября называли Кондратом да Ипатом. В этот день начиналась подготовка к молотьбе (замолотке). Топили овин (помещение для сушки снопов) и готовили овсяную кашу для молотильщиков.

Фото: iStock/Tunatura

Традиции

Много примет связано с погодой. Например, если домашняя птица начинает линять, это предвещает морозы. Если березовые листья желтеют снизу, значит, весна будет поздней. Какова погода на Кондрата да Ипата, таковой она останется в течение следующего месяца.

4 октября старались не ходить в лес в одиночку, так как считалось, что в этот день лешие могут быть особенно активными.

Дворы — это еще одно название народного праздника. Девушки, которые собираются замуж, должны были навести порядок на своем дворе, чтобы свахи могли увидеть, в какой семье девушка трудолюбивая, а в какой — нет.

Что можно делать 4 октября

Если в течение дня совершать только добрые дела, это приведет к богатству. Добрые поступки вернутся к человеку с утроенной силой.

Наши предки рассматривали Кондрата да Ипата как день, посвященный земледелию и плодородию. Вдохновившись этим, можно отправиться на дачу, чтобы собрать поздний урожай или обработать почву.

Чего нельзя делать 4 октября

— Лень не должна быть в вашем распорядке.

— Лучше не одалживать деньги, так как их могут не вернуть.

— Чтобы избежать неприятностей в доме, не стоит долго стоять на пороге.

— Не меняйте свой образ, потому что это может принести проблемы.

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#традиции
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#статьи
#приметы
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Врач Чернышова дала простой совет, как пережить мощную вспышку на Солнце
Врач Чернышова рекомендовала отложить важные дела
03 октября 2024, 21:01

Фото: iStock/remotevfx

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что на время мощной вспышки на Солнце метеозависимым людям лучше отложить все важные и трудоёмкие дела.
При этом врач подчеркнула, что здоровые люди эту вспышку на себе никак не ощутят.

«Мой совет на день, в который могут проявиться последствия вспышки, — не планировать серьёзных, трудозатратных дел. Лучше перенести большое мероприятие, например важное совещание, отчёт или генеральную уборку дома, по возможности провести этот день в лёгком необременительном режиме», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чернышова.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла одна из самых сильных с 2017 года вспышек. При этом центр вспышки находился на самом краю солнечного диска и был смещён на 60 градусов относительно линии Солнце-Земля.

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#земля
#солнце
#врач
#люди
#здоровье
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Названы законопроекты, которые Мособлдума примет до конца года
03 октября 2024, 20:58

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума утвердила план работы на заключительный квартал текущего года. Он включает более 120 мероприятий, 54 из которых – разработка законопроектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Нам предстоит принять ряд важных законопроектов, регулирующих социально-экономическое развитие Московской области. Самые значимые касаются принятия бюджета региона на будущий год и на плановый период 2026 и 2027 годов, соцподдержки семьи и детей, регулирования рынка труда», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее сообщалось, что на том же заседании Мособлдума досрочно прекратила полномочия председателя комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игоря Коханого. Он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

Комитет теперь возглавит Олег Гаджиев, ранее занимавший пост председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Его место, в свою очередь, займёт член комитета Максим Коркин.

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#игорь брынцалов
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Депутат Останина назвала ещё одну серьёзную угрозу безопасности России
Депутат Останина назвала убыль населению опасностью для страны
03 октября 2024, 20:41

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что ежегодная убыль населения создаёт серьёзную опасность для нашей страны.
«Задачи, которые сейчас стоят перед нашей страной в части демографии, по своим масштабам сродни специальной военной операции, которую мы проводим. Демографический провал последних лет — это минус 500 тыс. россиян ежегодно. Такая убыль населения грозит утратой национальной идентичности. Это угроза нашей безопасности», — пояснила в беседе с NEWS.ru Останина.

Ранее Нина Останина отметила, что идея об ответственности родителей квадроберов вплоть до лишения их родительских прав является слишком радикальной.

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#операции
#демография
#население
#россия
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Священник Савченко раскрыл отношение Церкви к квадроберам
Священник Савченко назвал квадроберство игрой
03 октября 2024, 20:20

Фото: iStock/worldwidephotoweb

Священнику Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко заявил, что квадроберство является лишь игрой, которая немного вышла за рамки привычного.
Он отметил, что некоторые культуры мира действительно очень ценили животных, а люди в них присваивали себе их имена и повадки.

«Но в русской христианской культуре действительно не принято давать людям прозвища животных, так же, как и нельзя называть животных именами людей», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Савченко.

При этом он считает слишком строгие ограничительные меры к этому явлению излишними.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что появившийся в продаже корм для квадроберов может вызывать зависимость.

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#имена
#люди
#церковь
#религия
#православие
#животные
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Диетолог Королева заявила об опасности корма для квадроберов
Диетолог Королева заявила о возможной зависимости от корма для квадроберов
03 октября 2024, 19:53

Фото: iStock/Diy13

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что появившийся в продаже корм для квадроберов может вызывать зависимость.
При этом, она отметила, что это не самый плохой и некачественный продукт.

«Но такой продукт будет хотеться снова и снова, так как он содержит жир в сочетании с сахаром. Такой продукт будет любим не только детьми, но и многими взрослыми. Такого рода составы — жир с солью или жир с сахаром — воздействуют на дофаминовые зоны в структурах мозга, где происходит выработка этого гормона. Но ресурс дофамина не бесконечный, и человек постепенно перетекает в состояние депрессии. Поэтому потребность в таком продукте только возрастает», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Ранее сообщалось, что на российских маркетплейсах стали продаваться корма для квадроберов.

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#корм
#человек
#питание
#продукты
#здоровье
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Перечислены профессии, которые скоро могут быть полностью заменены ИИ
IT-эксперт Дёмин: ИИ заменит бухгалтеров и переводчиков
03 октября 2024, 19:41

Фото: iStock/KangeStudio

Коммерческий директор российского производителя оборудования для ИТ-инфраструктуры Владислав Дёмин заявил, что в скором будущем искусственный интеллект сможет заменить секретарей, бухгалтеров и переводчиков.
«ИИ в последнее время начал заменять копирайтеров и личных ассистентов. А на смену операторам кол-центров теперь пришли чат-боты и виртуальные помощники. ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи и оптимизировать процесс работы. В дальнейшем нейросети смогут заменить секретарей, бухгалтеров, администраторов, переводчиков. IT-сфера предоставляет новые возможности и меняет существующие стандарты», — добавил в беседе с Газета.ру Дёмин.

Вместе с тем новые технологии не просто нивелируют привычные всем профессии, но и создадут новые, считает специалист.

Ранее сообщалось, что самыми дефицитными профессиями в России стали врачи, токари, дворники, шлифовщики, фрезеровщики, повара, продавцы-консультанты.

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