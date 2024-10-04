Эксперт назвала два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году

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Юрист и эксперт по трудовому праву Headhunter Ольга Владимирова назвала июль и октябрь 2025 года наиболее выгодными месяцами для отпуска, так как в них насчитывается наибольшее количество рабочих дней — по 23 в каждом. Это позволяет получить более значительные отпускные выплаты.
По словам Владимировой, количество рабочих дней в месяце напрямую влияет на размер отпускных, и чем больше рабочих дней, тем выгоднее будет отпуск. Помимо июля и октября, также выгодными для отпуска месяцами станут апрель, сентябрь и декабрь, в которых насчитывается по 22 рабочих дня.
Эксперт отметила, что для сохранения отпускных дней выгодно планировать отпуск в сочетании с выходными и праздниками. Например, если взять отпуск на 9 и 10 января 2025 года, можно отдыхать с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, используя всего два дня отпуска. Однако, по словам Владимировой, это невыгодно с точки зрения отпускных выплат. Работнику нужно решить, что для него важнее: сохранить отпускные дни или получить более высокие выплаты.
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