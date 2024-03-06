В Госдуме предложили ввести ответственность для беременных за курение сигарет

Фото: iStock/Natalia Kuzina
Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий считает необходимым ввести ответственность для беременных женщин за курение. Он также полностью одобрил инициативу о запрете продажи сигарет и табачной продукции беременным женщинам и покупателям с детьми.
«Я целиком поддерживаю – женщинам и людям с детьми продавать сигареты не надо. Если женщина курит, и она забеременела, то она ответственна не только за себя, но и за ребенка. Для ребенка – это смертельный яд. Я бы ввел ответственность беременным за курение сигарет. Это нельзя ни в коем случае делать», – сказал Милонов в интервью Агентству городских новостей «Москва».
Он также считает, что стоит запретить и продажу алкоголя в продуктовых магазинах. По его словам, алкогольную продукцию необходимо реализовывать в отдельных отделах или секциях, которые не связаны с продуктами.
Читайте также:
Врач предупредил, что курение может стать причиной ампутации ног
Врач Шашкова: К язве могут привести курение и режим дня
Врач Малхасян: Курение и ожирение являются факторами риска развития рака почки
Элина Позднякова