Врач предупредил, что курение может стать причиной ампутации ног

Фото: istock / Sophonnawit Inkaew
Курение может стать причиной нарушения кровоснабжения, гангрены и ампутации ноги. Об этом предупредил врач-хирург Армен Авакян в эфире радио Sputnik.
По словам врача, курение провоцирует повышение уровня холестерина крови и в дальнейшем атеросклероз. Это болезнь, которая мешает нормальному кровоснабжению нижних конечностей. На ранней стадии атеросклероз вызывает боль в ногах. Если заболевание прогрессирует, может начаться гангрена. Врач предупредил, что в таком случае можно лишиться ноги.
Авакян отметил, что курение серьезно повышает риск развития этой болезни. Врач призвал избавить от такой вредной привычки, как курение, а также наблюдаться у медиков и регулярно дасвтаь анализы на биохимический состав крови.
«Когда ко мне приходят пациенты с атеросклерозом артерий уже на стадии гангрены, уже на стадии, когда надо ампутировать ногу, мы собираем анамнез. В 90 процентов случаях они курят», – рассказал хирург.
Читайте также:
ВОЗ: К 2050 году количество заболевших раком может вырасти на 75 процентов
Алина Юрчак