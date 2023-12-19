Врач Шашкова: К язве могут привести курение и режим дня

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Заведующая клинико-диагностическим отделением Видновской КБ Минздрава Московской области Татьяна Шашкова заявила, что спровоцировать язвенную болезнь могут многие факторы, в первую очередь, бактерия Helicobacter pylori.
«На вероятность развития язвенной болезни большое влияние оказывают предрасполагающие факторы, которыми являются курение, стрессы, нарушение режима дня и питания, употребление рафинированных продуктов и фастфуда, а также отягощенная наследственность — например, наличие язвенной болезни у родителей», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Шашкова.
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