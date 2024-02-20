В Госдуме предложили запретить продажу автомобиля без согласия супруга

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Законопроект о запрете продавать общие автомобили и иные виды личного транспорта без согласия супруга внесли в Госдуму.
Согласно законопроекту, для заключения сделки по распоряжению транспортным средством одним из супругов, обязательно необходимо письменное согласие от второго.
Речь идёт не только об автомобилях, но и о мотоциклах, снегоходах, мотовездеходах и других транспортных средствах.
Ранее сообщалось, что Госдума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект о выделении дополнительного выходного дня родителям школьников 1 сентября, в День знаний. Изменения предлагалось внести в Трудовой кодекс РФ.
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Речь идёт не только об автомобилях, но и о мотоциклах, снегоходах, мотовездеходах и других транспортных средствах.
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Анастасия Чинкова