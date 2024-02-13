Госдума приняла в I чтении законопроект об информировании о долгах наследодателя

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому наследников будут информировать о долгах наследодателя. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Отмечается, что нотариусы будут уведомлять наследников о кредитных обязательствах наследователя.
Депутат подчеркнул, что законопроект направлен на избежание ситуаций, когда человек получает в наследство квартиру, а потом выясняется, что она взята в ипотеку. Эту задолженность необходимо будет погасить уже наследнику, который может не иметь необходимых на это средств.
Кроме того, законопроектом планируется производить контроль за случаями сокрытия информации о долгах, а также уклонения от их погашения. Это, в свою очередь, позволит избежать мошенничества и поддержать общественную справедливость.
Также Чаплин добавил, что получение наследства очень часто сопровождается судебными разбирательствами. Это происходит и из-за того, что нотариусы не уведомляют наследников о задолженностях наследодателей.
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Депутат подчеркнул, что законопроект направлен на избежание ситуаций, когда человек получает в наследство квартиру, а потом выясняется, что она взята в ипотеку. Эту задолженность необходимо будет погасить уже наследнику, который может не иметь необходимых на это средств.
Также Чаплин добавил, что получение наследства очень часто сопровождается судебными разбирательствами. Это происходит и из-за того, что нотариусы не уведомляют наследников о задолженностях наследодателей.
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Анастасия Чинкова