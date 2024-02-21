В Госдуме призвали перестать романтизировать преступников

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Председатель комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев предложил законопроект, который бы ограничивал упоминание в СМИ биографии террористов. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях. Его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
В Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». Инициатором мероприятия стал комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Ранее первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев сообщил, что в 2025 году в России начнут проводить учения по антитеррористической безопасности в детских садах и средних учебных заведениях.
Читайте также:
Госдума РФ приняла закон, позволяющий заёмщикам запретить выдачу себе кредитов
Госдума рассмотрит проект о запрете рекламы на сайтах иноагентов
«Вернуть детские товары в страну»: Госдума снизит НДС на одежду и игрушки
«Данный законопроект заключается в ограничении на упоминание в СМИ биографии террористов, чтобы не романтизировать преступников», - пояснил Метелев.
Читайте также:
Госдума РФ приняла закон, позволяющий заёмщикам запретить выдачу себе кредитов
Госдума рассмотрит проект о запрете рекламы на сайтах иноагентов
«Вернуть детские товары в страну»: Госдума снизит НДС на одежду и игрушки
Элина Позднякова