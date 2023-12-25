В Госдуме прокомментировали проект о запрете ходить голыми

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Автор законопроекта о штрафах за появление в обнаженном виде в общественных местах, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что мнение большинства граждан России, которые категорически против «содомских случек», должно быть учтено сегодня. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что парламентарий подтвердил, что получил отрицательный отзыв правительства на подготовленный им законопроект, согласно которому за появление в общественных местах в обнаженном или полуобнаженном предполагался штраф или пятнадцать суток ареста.
В беседе с РИА Новости Милонов подчеркнул, что появляться на публике голым является неприличным занятием. По его мнению, большинство россиян солидарны с депутатом.
Напомним, блогерша Анастасия Ивлеева организовала вечеринку в ночь с 20 на 21 декабря в клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. При этом Анастасия обещала направить деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность.
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В беседе с РИА Новости Милонов подчеркнул, что появляться на публике голым является неприличным занятием. По его мнению, большинство россиян солидарны с депутатом.
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Екатерина Коршунова