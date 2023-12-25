Охранник, которого избил Филипп Киркоров, обратился в полицию с заявлением

Фото: официальный сайт Филиппа Киркорова
Охранник площадки «Крокус Сити Холл» написал заявление в полицию на певца Филиппа Киркорова за причинение легких телесных повреждений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как стало известно, инцидент произошел в конце сентября. Однако сейчас охранник обратился за помощью к адвокату Сергею Васильеву и активистам движения «Сорок сороков». По предварительной информации, артисту может грозить до 4 месяцев ареста.
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