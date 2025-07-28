В Госдуме выступили с предложением о дополнительном оплачиваемом выходном для родителей

28 июля 2025, 10:21

Депутат Марченко: необходимо ввести допвыходной для родителей с детьми до 18 лет

Фото: Медиасток РФ

В России предложили установить дополнительный выходной раз в месяц для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет. С этой инициативой обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ член Комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.





Законодатели считают, что такой выходной позволит родителям более активно участвовать в воспитании и развитии своих детей.



«Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей», — сказал Марченко в беседе с Life.ru.