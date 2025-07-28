Эксперт раскрыл, на сколько подорожают школьные принадлежности к 1 сентября

28 июля 2025, 10:32

Школьные рюкзаки могут подорожать на 10-15% к 1 сентября

Фото: iStock/LightFieldStudios

Школьные рюкзаки могут подорожать на 10-15% к 1 сентября в России. Таким прогнозом поделилась лектор общества «Знание», кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы Российского экономического университета имени Плеханова Юлия Коваленко.