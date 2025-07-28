Эксперт раскрыл, на сколько подорожают школьные принадлежности к 1 сентября
Школьные рюкзаки могут подорожать на 10-15% к 1 сентября в России. Таким прогнозом поделилась лектор общества «Знание», кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы Российского экономического университета имени Плеханова Юлия Коваленко.
По ее словам, которые приводит Агентство городских новостей «Москва», средняя стоимость рюкзака составит 3-5 тысяч рублей, ранца — вдвое больше. Цены будут варьироваться в зависимости от бренда, качества материалов, количества отделений и других характеристик.
Эксперт также отметила, что за последние три года импортные канцтовары подорожали на 20-25%, тогда как цены на отечественные изделия остались прежними.
Напомним, с 1 августа в России вводится новый ГОСТ для школьных рюкзаков. Согласно требованиям, они должны быть изготовлены из негорючих материалов, а также иметь светоотражающие элементы и контрастные цвета. Для младшеклассников рекомендуемый вес ранца не должен превышать 700 грамм, для детей старшего возраста — килограмм.
Читайте также: