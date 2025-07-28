В Подмосковье с начала года родилось около 330 двоен

28 июля 2025, 10:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

329 двоен и две тройни появились на свет в Московской области с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В систему родовспоможения в Подмосковье, помимо родильных домов, входит шесть перинатальных центров и региональный научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).





«Благодаря высококвалифицированным специалистами, а также оснащению родовспомогательных учреждений Подмосковь современной медицинской техникой, мы можем оказывать качественную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорождённым, включая недоношенных младенцев», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.