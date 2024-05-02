В Госдуму внесли проект о праве использования маткапитала с момента рождения ребёнка

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В Госдуму внесли законопроект о праве использования материнского капитала на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трёх лет со дня рождения ребёнка. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили депутаты фракции ЛДПР.
Отмечается, что в настоящее время право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рождения или усыновления ребёнка. При этом реализовать это право можно только по истечении трёх лет.
Однако есть ряд исключений: направление средств на первоначальный взнос, погашение основного долга, уплата процентов по ипотеке, приобретение товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, оплата платных услуг дошкольного образования, получение ежемесячной выплаты. В этих случаях разрешено использовать маткапитал с момента рождения или усыновления ребёнка.
В пояснительной записке отмечается, что семьи с детьми должны иметь возможность потратить маткапитал на улучшение жилищных условий в любое время со дня рождения ребёнка.
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Отмечается, что в настоящее время право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рождения или усыновления ребёнка. При этом реализовать это право можно только по истечении трёх лет.
Однако есть ряд исключений: направление средств на первоначальный взнос, погашение основного долга, уплата процентов по ипотеке, приобретение товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, оплата платных услуг дошкольного образования, получение ежемесячной выплаты. В этих случаях разрешено использовать маткапитал с момента рождения или усыновления ребёнка.
В пояснительной записке отмечается, что семьи с детьми должны иметь возможность потратить маткапитал на улучшение жилищных условий в любое время со дня рождения ребёнка.
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Анастасия Чинкова