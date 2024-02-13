Лантратова: Надо упростить покупку жилья за маткапитал в малых поселениях

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Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить семьям в малых населённых пунктах тратить средства материнского капитала на приобретение жилья по упрощённой схеме, то есть без ожидания трёх лет.
Она пояснила, что зачастую в малых населённых пунктах и отдалённых сёлах жильё недорогое, и семья может позволить себе его без привлечения ипотеки. Таким образом, эта мера сможет помочь семьям и повысить качество их жизни.
Ранее сообщалось, что в 2023 году материнским капиталом в Московской области воспользовались более 10 тыс. родителей.
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«Представляется возможным разрешить использование средств материнского капитала на улучшение жилищных условий с момента рождения ребёнка для семей, которые проживают в населённых пунктах с населением до 50 тыс. человек», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
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Мелисса Тимофеева