В Петербурге предложили использовать маткапитал на стоматологию

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Депутаты Санкт-Петербургского Заксобрания единогласно поддержали идею, которая расширяет границы использования средств материнского капитала. Теперь многодетные семьи смогут направлять их на оплату стоматологических и офтальмологических услуг.
«Данный законопроект направлен на улучшение качества жизни многодетных семей», - заявила заместитель председателя комиссии по социальной политике и здравоохранению Светлана Агапитова.По мнению питерских законодателей, теперь семьи, воспользовавшись средствами материнского капитала, смогут восстановить здоровье детей.
Отметим, что подобная практика уже существует в Ленинградской области. Социальный кодекс региона позволяет семьям с детьми использовать материнский капитал на оплату врачебных услуг стома. Эта возможность пользуется большим спросом.
Законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтениях в ближайшее время. Ожидается, что он будет принят в окончательной редакции и вступит в силу уже в этом году.
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