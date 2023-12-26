В Госдуму внесли проект о приравнивании смесей для вейпа к никотиновой продукции

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В Государственную думу внесли законопроект, который приравняет никотиносодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания к никотиносодержащей продукции, соответствующая информация содержится в электронной базе Госдумы.
Представители Государственной думы отметиили, что законопроект должен отнести «никотинсодержащие (с массовой долей никотина не менее 0,01%) и безникотиновые (с массовой долей никотина менее 0,01%) бестабачные смеси для нагревания, подобно никотинсодержащим и безникотиновым жидкостям, к никотинсодержащей продукции».
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