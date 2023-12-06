В России хотят ужесточить ответственность за преступления против детей

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Министерство юстиции России работает над созданием законодательных инициатив, которые позволят усилить уголовную ответственность за преступления, совершённые в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко в ходе открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации.
Он отметил, что безусловно важна поддержка семьи, материнства и детства с помощью различных социальных гарантий. Однако немаловажной задачей является защита семей в публичной правовой плоскости.
По словам Чуйченко, Минюст разрабатывает инициативы, направленные на защиту жизни и здоровья детей, прав матерей и отцов, а также на усиление уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних.
При этом министр не указал, в какие статьи Уголовного кодекса РФ будут внесены изменения.
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По словам Чуйченко, Минюст разрабатывает инициативы, направленные на защиту жизни и здоровья детей, прав матерей и отцов, а также на усиление уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних.
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Анастасия Чинкова