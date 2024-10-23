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В «Гостином дворе» пройдёт Международный архитектурный фестиваль «Зодчество»

23 октября 2024, 13:14
Фото: istockphoto / jeab

Фото: istockphoto / jeab

С 12 по 14 ноября в «Гостином дворе» пройдёт XXXII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество», который является одним из ключевых событий в области архитектуры для профессионалов, сообщает пресс-служба Комитета и градостроительства Московской области.
На выставке будут представлены достижения региона в сфере архитектуры и градостроительства. Основная тема выставки — новые направления жилищного строительства в Подмосковье, а именно кластеры ИЖС. Это один из подходов к комплексному развитию территорий и формат загородной жизни, сочетающий преимущества малоэтажной застройки в природной или сельской среде.

В рамках деловой программы фестиваля пройдут два мероприятия, организованных Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области:



  • круглый стол «Новые векторы жилищного строительства Подмосковья. Кластеры ИЖС — решения для комфортной жизни и устойчивого развития территорий» 12 ноября с 17:15 до 18:15;
  • пленарная сессия «Цифровизация в архитектуре и градостроительстве. Перспективы и возможности» 13 ноября с 15:30 до 17:00.
Торжественная церемония открытия фестиваля, на которой будет присутствовать главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, состоится 12 ноября в 12:00.

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#фестиваль
В Волоколамске предали земле найденные поисковиками останки бойцов Красной Армии
23 октября 2024, 13:40

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамске торжественно захоронили останки 15 бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На мемориальном солдатском кладбище собрались представители власти, ветераны, поисковики и молодёжь. Они вспомнили тех, кто отдал жизнь за Родину в военные годы.
«Это значимое для нас мероприятие. Каждый клочок Волоколамской земли полит кровью защитников, вставших здесь стеной, чтобы установить заслон врагу. Наша земля постоянно выдаёт свидетельства тех страшных лет, чтобы помнили, чтобы не забывали, чтобы не повторились те страшные события. Самое важное, чтобы каждый герой погибший на нашей земле, обрёл покой», – сказала замглавы Волоколамского округа Марина Марнова.
Останки бойцов в прошлом году нашли и эксгумировали в деревне Ченцы. Как рассказали специалисты, на этом месте находился взводный блиндаж. Там нашли куски шинелей, ремни, осенние ботинки, пуговицы, несколько монет и другие вещи.

Как показала экспертиза, останки принадлежат 15 бойцам. Их имена не удалось установить.

Минутой молчания почтили память не вернувшихся с войны. Затем прозвучали стихи и песни о войне, которые напомнили о мужестве и героизме предков. Священник провёл литию – обряд поминовения усопших.

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#великая отечественная война
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#подмосковье
#московская область
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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей и жителей области в ближайшие дни
Синоптик Варакин: дневная температура не будет подниматься выше 7-9 градусов
23 октября 2024, 13:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Постепенно подходит к концу второй осенний месяц, который долго баловал москвичей и жителей области солнечными лучами. Ждать ли еще яркого солнца?
Начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что яркого солнца ждать уже не стоит.
«Облачно будет и завтра, 24 октября, с небольшим дождем и послезавтра тоже. А в субботу, 26 октября, осадков не ожидается, но на северо-востоке возможны заморозки до -1 градуса», — сказал синоптик.

По его словам, до 29 октября температура воздуха будут выше нормы на два градуса, ночные часы тоже будут плюсовыми.
«Дневная температура не будет подниматься выше 7-9 градусов. Ночью будет от 0 до 2 градусов. В субботу ночью от -3 до 2», — рассказал эксперт.

Он добавил, что резких погодных перемен не ожидается, однако резину на машинах уже стоит менять на зимнюю.
«Надо менять резину, ждать не стоит, хотя снежного покрова устойчивого пока не будет. Ноябрь в прошлом году был теплый, но в этом году будет холоднее. Будет и мокрый снег, и смешанные формы осадков», — заключил Варакин.

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Подмосковье поучаствует в патриотическом конкурсе «Смотри, это Россия!»
23 октября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/SerrNovik

Жители Подмосковья могут зарегистрироваться на участие в патриотическом конкурсе видеороликов о малой родине «Смотри, это Россия!». Как уточнили организаторы мероприятия, основная тема в текущем году — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Событие проходит с 2020 года.
Принять участие могут ученики 1-11 классов, зарегистрировавшись на портале lookitsrussia.ru по 24 ноября. Конкурсанты получат возможность продемонстрировать качественные работы, посетив мастер-классы от успешных блогеров, режиссеров и продюсеров. Победителей определят в декабре.

«Одной из основных задач Конкурса является творческое развитие подрастающего поколения, а также создание сети дружеских связей между молодыми людьми из разных регионов страны», — пояснили организаторы.
Инициатором проведения конкурса выступила молодежь Республики Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, в каком конкурсе можно поучаствовать до 1 ноября.

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#патриотизм
#великая отечественная война
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Принять участие в конкурсе «Зелёная премия» можно до 1 ноября
23 октября 2024, 12:56

Фото: istockphoto / Thx4Stock

С 17 апреля по 1 ноября ППК «РЭО» проводит ежегодный конкурс «Зелёная премия», направленный на достижение успехов в области охраны окружающей среды, экологического просвещения, внедрения передовых методов в природоохранной сфере и развития лидерских качеств в экологии, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.
«Зелёная премия» — это ежегодный конкурс, направленный на достижение успехов в области охраны окружающей среды, экологического просвещения, внедрения передовых методов в природоохранной сфере и развития лидерских качеств в экологии.

Цель конкурса — укрепление имиджа профессий в сфере управления отходами и экономики замкнутого цикла, распространение информации о реформе обращения с твёрдыми коммунальными отходами, формирование ответственного потребления и развитие новой экологической культуры среди населения России.

Участие в конкурсе возможно в профильных треках: «профессиональный трек», «общественный трек» и «Зелёная премия: Юннаты».

Формат открытия «Зелёной премии» включает интерактивное шоу, где участники представляют свои экологические проекты и достижения, получая обратную связь от почётных гостей.

Премия предусматривает взаимодействие с участниками в течение всего года, акселерационную программу и поддержку победителей при содействии партнёров премии.

Заявки можно отправить на сайт конкурса до 23:59 1 ноября 2024 года (включительно).

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Второй этап чемпионата «Битва роботов» пройдёт 26 октября
23 октября 2024, 12:20

Фото: istockphoto / charles taylor

Второй этап отбора на чемпионате «Битва роботов» состоится 26 октября 2024 года при поддержке правительства Свердловской области на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», сообщает Минцифры России.
В мероприятии примут участие 48 команд из России, Индии, Казахстана, Ирана и Китая.

«Битва роботов» — это зрелищное мероприятие и международная площадка для обмена опытом в области робототехники. Здесь изобретатели и передовые технологии со всего мира демонстрируют своё мастерство и соревнуются за главный приз.

Чемпионат предоставляет возможность для развития потенциала и сотрудничества с крупными корпорациями благодаря работе с наставниками из ведущих компаний.

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#технологии
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#подмосковье
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Физиотерапевт разоблачил утверждение о 10 тысячах шагов в день
Физиотерапевт Бондаренко: норма двигательной активности — 25-30 тысяч шагов в день
23 октября 2024, 12:06

Фото: iStock/maruco

В настоящее время со всех сторон говорится о том, что для поддержания активности следует поддерживать «10 000 шагов в день». Правда это или маркетинг?
Физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко в беседе с «Радио 1» рассказал, откуда взялось утверждение про обязательно 10 000 шагов в день.

«Вспомним историю: 1964 год, олимпиада в Токио. Там японцы презентуют первый в мире шагомер, где нарисован иероглиф, похожий на шагающего человечка. Он означал 10 тысяч шагов. Современные физиологи изучили это, и оказалось, что есть между 8 тысячами шагами и 12 разницы нет, но есть разница между шестью тысячами и восемью огромная. Поэтому рекомендуется все-таки делать 8 тысяч шагов», — объяснил биомеханик.

Он добавил, что и в этом утверждении есть секрет, потому что эта восьмичасовая норма касается спортивной тренировки, а не простой ходьбы.

«8 тысяч шагов — это именно тренировка в спортивной форме и обуви. Когда пошли свою дистанцию. Для современного человека минимальная двигательная активность в течение дня — 25-30 тысяч шагов в день», — заявил эксперт.

По его словам, в движении самое главное — укреплять большие ягодичные мышцы, потому что они являются стабилизатором всего туловища.


«Делать разнообразные ягодичные мосты, планки на спине или боку. Также очень полезно ходить вниз по ступенькам. Там будут работать все стабилизаторы. Во многих офисах стоят поднимающиеся стулья: можно за ним сидеть, а можно стоять, а это улучшит кровообращение», — посоветовал физиотерапевт.

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#тренировки
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#спортивная гимнастика
#активисты
#осень
#движение
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Семь маршрутов наземного транспорта в Москве изменят с 26 октября
23 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/m-gucci

В Москве с субботы, 26 октября, изменят семь маршрутов наземного транспорта, продлив их до соцобъектов и станций метро. Об этом сообщает столичный дептранс в своем телеграм-канале. Отмечается, что маршруты, которых ждут корректировки, охватывают 15 районов в 6 округах Москвы.
«Мы регулярно анализируем работу наземного транспорта и корректируем маршруты там, где это необходимо. С 26 октября изменим 7 маршрутов автобусов и электробусов. Они охватывают 15 районов в 6 округах Москвы. Теперь пассажиры смогут удобнее добираться до станций рельсового каркаса и социальных объектов. Продолжаем повышать качество поездок по городу по поручению Сергея Собянина», — отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.
По информации ведомства, маршрут №434 получит новый номер — 934, и будет продлен до до научной долины МГУ им. М.В. Ломоносова и станции метро «Ломоносовский проспект».

Автобусы №283 и №283к объединят в маршрут №483, автобусы из Новоподрезково до ближайшей станции метро «Ховрино» будут ходить чаще.

Маршрут №958 станет №358 и будет курсировать в Ховрино через станцию метро «Беломорская», а также по улицам Беломорская и Смольная.

На маршруте Е10 появится остановка «Дудкино», а на маршрутах №644 и 843 – остановка «МФЦ «Северный».

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#маршруты
#станции
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В жилом комплексе «G3 Театральный» внедрят умную систему управления домами
23 октября 2024, 11:56

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Современные жилые комплексы активно развиваются благодаря использованию инновационных технологий, повышающих уровень комфорта и удобства для жильцов. Одним из таких решений является система управления домом, которую компания G3 Group планирует внедрить в рамках проекта комплексного развития территории ЖК «G3 Театральный» в Раменском городском округе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Система управления домом представляет собой комплекс технологических решений, позволяющих дистанционно управлять различными функциями жилья через специальное приложение. Управление домом станет удобным и простым для всех жильцов, независимо от их местоположения и используемого устройства.

«Внедрение системы по управлению домом и разработка собственного приложения — это не просто шаг навстречу технологическому прогрессу, а основа для создания безопасной и удобной среды в наших проектах. В G3 Театральный мы объединили стильный дизайн, экологичность и технологичность, чтобы создать идеальные условия для жизни», — подчеркнул Президент компании G3 Group Олег Гулеватый.
В G3 Театральном будут использоваться не только технологии для удобства жителей, но и экологически безопасные решения. На территории комплекса установят зарядные станции для электромобилей Ilontech DC с системой управления Sitronics Electro. Благодаря этому владельцы электромобилей смогут заряжать свои автомобили в комфортных условиях, следуя современным экологическим тенденциям.

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В «Цифровом диктанте» поучаствовали студенты и преподаватели Колледжа «Подмосковье»
23 октября 2024, 11:39

Фото: Министерство образования Московской области

Студенты и преподаватели всех отделений Колледжа «Подмосковье» поучаствовали во Всероссийской акции «Цифровой диктант — 2024», сообщает Министерство образования Московской области. Количество участников от колледжа уже достигло 1423 человек и продолжает расти.
«Цифровой диктант» — это масштабное мероприятие в России, цель которого — проверить знания о цифровой грамотности. Участники могут не только определить свой уровень цифровых навыков, но и улучшить их благодаря обратной связи и анализу ошибок.

Тестирование «Диктанта» учитывает возрастные категории: дети, подростки, взрослые и пожилые люди. Тест состоит из пяти разделов, которые касаются основных направлений цифровых технологий: «Цифровое потребление», «Цифровые компетенции», «Цифровая безопасность», «Цифровые технологии» и «Финансовая киберграмотность».

По информации от представителей Колледжа «Подмосковье», студенты, преподаватели и наставники успешно прошли тестирование, продемонстрировав высокий уровень знаний в области цифровых технологий.

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