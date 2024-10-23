В «Гостином дворе» пройдёт Международный архитектурный фестиваль «Зодчество»

Фото: istockphoto / jeab
С 12 по 14 ноября в «Гостином дворе» пройдёт XXXII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество», который является одним из ключевых событий в области архитектуры для профессионалов, сообщает пресс-служба Комитета и градостроительства Московской области.
На выставке будут представлены достижения региона в сфере архитектуры и градостроительства. Основная тема выставки — новые направления жилищного строительства в Подмосковье, а именно кластеры ИЖС. Это один из подходов к комплексному развитию территорий и формат загородной жизни, сочетающий преимущества малоэтажной застройки в природной или сельской среде.
В рамках деловой программы фестиваля пройдут два мероприятия, организованных Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области:
Читайте также:
Выставку «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» посетили 13 тыс. человек
На фестивале «Музыка души» в Подольске исполнили 30 песен Геннадия Гладкова
В Павловском Посаде открылась выставка платков «в поисках красоты»
В рамках деловой программы фестиваля пройдут два мероприятия, организованных Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области:
- круглый стол «Новые векторы жилищного строительства Подмосковья. Кластеры ИЖС — решения для комфортной жизни и устойчивого развития территорий» 12 ноября с 17:15 до 18:15;
- пленарная сессия «Цифровизация в архитектуре и градостроительстве. Перспективы и возможности» 13 ноября с 15:30 до 17:00.
Читайте также:
Выставку «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» посетили 13 тыс. человек
На фестивале «Музыка души» в Подольске исполнили 30 песен Геннадия Гладкова
В Павловском Посаде открылась выставка платков «в поисках красоты»
Дайана Хусинова