Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев

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Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев умер 42 года. Об этом сообщила пресс-служба «Сбера».
В кредитной организации сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Николай Васев проработал в банке примерно 12 лет. С 2015 года он возглавлял сервис недвижимости «Домклик», в 2020 году вступил в должность вице-президента «Сбера», а с декабря 2022 года стал старшим вице-президентом.
Под руководством Васева стартапу «Домклик» удалось всего за 7 лет стать лидером ипотечного рынка. Благодаря Васеву, создали сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок». В должности руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев менял модель бизнеса организации на клиентоцентричную.
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Николай Васев проработал в банке примерно 12 лет. С 2015 года он возглавлял сервис недвижимости «Домклик», в 2020 году вступил в должность вице-президента «Сбера», а с декабря 2022 года стал старшим вице-президентом.
Ранее сообщалось, что скончалась 78-летняя актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак