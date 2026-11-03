В ГЖИ ответили, обязана ли УК отвечать на жалобы жильцов в домовом чате

03 ноября 2026, 17:35

В ГЖИ объяснили, как правильно оформить заявку в УК

Фото: istockphoto/Pinkypills

Жильцы многоквартирных домов всё чаще используют общедомовые чаты не только для общения с соседями, но и для обращений в управляющие компании. Однако многие замечают, что жалобы на протекающую крышу или грязный подъезд остаются без реакции. Обязана ли УК отвечать на такие сообщения, разъяснили в Госжилинспекции.