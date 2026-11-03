В ГЖИ ответили, обязана ли УК отвечать на жалобы жильцов в домовом чате
Жильцы многоквартирных домов всё чаще используют общедомовые чаты не только для общения с соседями, но и для обращений в управляющие компании. Однако многие замечают, что жалобы на протекающую крышу или грязный подъезд остаются без реакции. Обязана ли УК отвечать на такие сообщения, разъяснили в Госжилинспекции.
Как пояснили в ведомстве, юридической силы сообщение в домовом чате не имеет, пишет URA.RU. Управляющая компания может не реагировать на обычные сообщения жильцов в общедомовом чате: для неё такие обращения носят лишь информационный характер и не приравниваются к официальным заявкам. УК, возможно, прочтет сообщение или пропустит его, но давать официальный письменный ответ с соблюдением сроков она не обязана.
Чтобы обращение рассмотрели по закону, необходимо использовать специальные цифровые инструменты — чат-боты «Госуслуги.Дом» в Макс. В каждом официальном домовом чате мессенджера есть опция для подачи официальных обращений через такой чат-бот. После отправки заявке присваивается уникальный номер.
Обращение автоматически поступает в Государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) и становится официальным документом. Управляющая организация получает уведомление о поступившем обращении и обязана рассмотреть его в установленные законом сроки. Таким образом, чтобы добиться реакции от УК, недостаточно написать сообщение в общую ленту чата. Использование чат-бота «Госуслуги.Дом» делает обращение официальным и юридически обязывающим.
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