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Жители Подмосковья получили возможность платить за ЖКУ цифровым рублём из дома

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Платежи цифровым рублем в онлайн-режиме начал принимать Единый расчётный центр Московской области (МосОблЕИРЦ). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Ранее провести оплату за жилищно-коммунальные услуги с помощью цифрового рубля можно было исключительно в офисах МосОблЕИРЦ с помощью менеджера. Теперь всё стало проще и удобнее.

«Возможность оплатить цифровым рублём появилась в личном кабинете на сайте расчётного центра, на странице моментальной оплаты и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», — говорится в сообщении.
Новой опцией воспользовались уже несколько десятков жителей региона.

Ранее сообщалось, что оплачивать счета за ЖКУ жители Подмосковья могут через мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Его важным преимуществом является сохранение начислений и платежей. Так что если сумма в квитанции вызывает вопросы, можно за несколько секунд поднять всю историю.
Лев Каштанов

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