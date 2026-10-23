Жители Подмосковья получили возможность платить за ЖКУ цифровым рублём из дома

23 октября 2026, 13:14

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Платежи цифровым рублем в онлайн-режиме начал принимать Единый расчётный центр Московской области (МосОблЕИРЦ). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Ранее провести оплату за жилищно-коммунальные услуги с помощью цифрового рубля можно было исключительно в офисах МосОблЕИРЦ с помощью менеджера. Теперь всё стало проще и удобнее.





«Возможность оплатить цифровым рублём появилась в личном кабинете на сайте расчётного центра, на странице моментальной оплаты и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», — говорится в сообщении.