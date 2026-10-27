Жителям Подмосковья объяснили правила перерасчёта стоимости ЖКУ
Размер платы за ЖКУ может быть снижен в двух случаях: если качество услуг не отвечало нормам или если в квартире никто не проживал. Об этом жителям Московской области рассказали в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Снижение размера платы за ненадлежащее качество услуг возможно, если горячая вода не соответствует установленным требованиям, зафиксировано снижение температуры воздуха в жилом помещении, а также если перерывы в подаче воды, отопления, газа или электричества превысили допустимую продолжительность,
«Сумма перерасчета зависит от степени отклонения от нормативных параметров и продолжительности периода установленного нарушения», — говорится в сообщении.Стоимость ЖКУ также пересчитывается, если в квартире никто не жил как минимум пять календарных дней подряд. Это касается случаев, когда сумму начисляют по нормативу на человека. Потребуется также акт о невозможности установки счетчиков.
Заявление о перерасчёте подаётся в ресурсоснабжающую или управляющую организацию. Сделать это можно через приложение «Госуслуги. Дом». Преимуществом этого сервиса является возможность отслеживать статус обращения. Кроме того, все заявки, а также квитанции за ЖКУ сохраняются в истории.