Жителям Подмосковья объяснили правила перерасчёта стоимости ЖКУ

27 октября 2026, 17:21

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Размер платы за ЖКУ может быть снижен в двух случаях: если качество услуг не отвечало нормам или если в квартире никто не проживал. Об этом жителям Московской области рассказали в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Снижение размера платы за ненадлежащее качество услуг возможно, если горячая вода не соответствует установленным требованиям, зафиксировано снижение температуры воздуха в жилом помещении, а также если перерывы в подаче воды, отопления, газа или электричества превысили допустимую продолжительность,





«Сумма перерасчета зависит от степени отклонения от нормативных параметров и продолжительности периода установленного нарушения», — говорится в сообщении.