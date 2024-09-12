В Химках проведут акцию по посадке леса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Экологическую акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе» проведут на территории городского округа Химки в пятницу, 13 сентября, принять участие в посадке деревьев смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Площадка, на которой проведут акцию, расположена в микрорайоне Школьный деревни Брехово. В рамках акции жители округа вместе с сотрудниками подмосковного Комитета лесного хозяйства, посадят на территории поселения сосны и ели», — говорится в сообщении.Акция начнётся в 10 утра. До места проведения будет организован трансфер: автобусы будут ожидать у стадиона «Арена Химки» по адресу улица Кирова, дом №24 с 8:00 до 8:30. Обратный трансфер от деревни Брехово отправится в час дня.
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