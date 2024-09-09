Химчане старшего поколения посетили «Серебряный бал»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Химках провели танцевальный вечер «Серебряный бал», приуроченный к 85-летию города. На него пригласили участников клуба «Активное долголетие», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие прошло на площадке многофункционального социального комплекса «Восход». Вместе с жителями старшего поколения на танцевальный вечер пришли кадеты из школы №8 имени Матвеева. В числе гостей были также депутат муниципального Совета депутатов Владислав Мирзонов и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.
«Серебряный бал» открыл клуб исторического танца «Мечты сбываются». Перед собравшимися также выступил химкинский певец Николай Бурьяновский. Кроме того, долголеты вместе с кадетами они исполнили полонез, различные виды вальсов и сиртаки.
В администрации напомнили, что люди старшего поколения могут записаться в клуб «Активное долголетие» по адресу: улица Кирова, строение 24, или по телефонам +7 (495) 572-65-14, +7 (495) 572-25-33.
Для участников работают кабинет здоровья с возможностью вакцинации, кафе, кино- и гимнастический залы, музыкальная гостиная, кабинет психологической разгрузки и учебный класс.
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«Вместе с учащимися школы, директором которой я являюсь, приняли участие в этом мероприятии. Большое спасибо организаторам за такую замечательную возможность! Всё прошло чудесно!» – поделилась Игнатьева.
«Серебряный бал» открыл клуб исторического танца «Мечты сбываются». Перед собравшимися также выступил химкинский певец Николай Бурьяновский. Кроме того, долголеты вместе с кадетами они исполнили полонез, различные виды вальсов и сиртаки.
В администрации напомнили, что люди старшего поколения могут записаться в клуб «Активное долголетие» по адресу: улица Кирова, строение 24, или по телефонам +7 (495) 572-65-14, +7 (495) 572-25-33.
Для участников работают кабинет здоровья с возможностью вакцинации, кафе, кино- и гимнастический залы, музыкальная гостиная, кабинет психологической разгрузки и учебный класс.
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Лора Луганская