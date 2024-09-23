В Химках завершается строительство лыжероллерной трассы длиной 3,8 км

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В лесопарке городского округа Химки завершаются работы по строительству лыжероллерной трассы длиной 3,8 километра, которая станет одной из самых длинных трасс в Подмосковье. Обсуждение планов по благоустройству зон отдыха состоялось на еженедельном совещании Андрея Воробьёва с представителями областного правительства и главами муниципальных образований, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
«Химкинский лесопарк — самая большая и зеленая зона города. Важная задача не только развивать, но и максимально сохранить природу здесь. Уделяем этому максимум внимания. Кроме обустройства лыжероллерной трассы, заботимся и об инфраструктуре для спокойных прогулок. Устанавливаем скамейки для отдыха, прокладываем дорожно-тропиночную сеть», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.Проект лыжероллерной трассы разработан с учетом современных стандартов безопасности и комфорта, что делает его подходящим для спортсменов с различным уровнем подготовки. Трасса будет иметь специальное покрытие, минимизирующее вероятность травм. На данный момент специалисты завершили работы по созданию основания трассы и перешли к укладке асфальта.
Благоустройство лесопарка включает не только создание зон для активного и спокойного отдыха, но и установку освещения, озеленение территории, а также добавление архитектурных элементов. Кроме того, осуществляется очистка местного пруда.
В рамках первого этапа благоустройства было улучшено 47 гектаров территории: проложено пять километров дорожек и троп, построен новый игровой комплекс для детей, установлены 60 скамеек и 240 опор освещения. Также в рамках региональной программы «Безопасный регион» были подключены камеры видеонаблюдения и создана площадка для выгула собак.
Читайте также:
В городском округе Реутов завершилось благоустройство 16 дворовых территорий
В Подмосковье завершают модернизацию четырёх очистных сооружений
Дорожные службы Подмосковья отремонтировали 13 дорог Талдомского района
Дайана Хусинова