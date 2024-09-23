Дорожные службы Подмосковья отремонтировали 13 дорог Талдомского района

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В рамках текущего ремонтного сезона дорожные службы Московской области успешно завершили замену покрытия на 13 муниципальных и региональных дорогах Талдомского района. Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» были проведены ремонтные работы на семи региональных участках, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонт в Талдомском округе завершён, порядка 50 тысяч жителей теперь с комфортом будут ездить по отремонтированным дорогам к домам и социально значимым местам: образовательным и спортивным учреждениям, а также местным достопримечательностям», — добавили в ведомстве.На региональной сети были заменены более 20 километров дорожного покрытия на таких улицах, как улица Пришвина в городе Талдом, ведущая к детской площадке и школе искусств имени А. А. Цветкова, а также на улицах, соединяющих село Новоникольское с деревней Глинки, деревней Ширятино и деревней Дьяконово и селом Спас-Угол с границей Тверской области.
Кроме того, были отремонтированы две улицы в рабочем посёлке Вербилки — Полевая улица, выбранная жителями через портал «Добродел», и улица Карла Маркса, ведущая к парку и стадиону «Труд».
На муниципальной сети было отремонтировано шесть дорог протяжённостью более семи километров, включая подъезд к СНТ «Смирновские дачи» от улицы Энтузиастов в городе Талдом и участок от деревни Акишево до СНТ «Рябинушка».
В посёлке Запрудня было обновлено покрытие на дороге к заводу, расположенной на 1-м Пролетарском переулке, где находится Запрудненская гимназия и детский сад, а также на переулке Мира, где расположены автостанция, сквер и парк Солнечный берег.
В городе Талдом было отремонтировано покрытие на улице Салтыкова-Щедрина, на которой находятся церковь Архангела Михаила, дом купца Киселёва, историко-литературный музей и пожарная каланча.
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Дайана Хусинова