В Подмосковье завершают модернизацию четырёх очистных сооружений

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Модернизация очистных сооружений ведётся в различных округах Московской области, в настоящее время обновлено уже 15 таких объектов. О ходе работ и дальнейших планах доложил на еженедельном совещании с губернатором региона Андреем Воробьёвым министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
«На сегодняшний день модернизировано 15 объектов, это коснулось 350 тысяч жителей, четыре в стадии завершения — это очистные сооружения в Щёлкове, Лыткарине, Солнечногорске и коломенской деревне Зарудня, а также 20 проектов в стадии реализации — они будут выполнены в 2025-2027 годах», — сказал Антон Велиховский.Он также подробно рассказал о проектах, которые должны быть завершены в ближайшее время, их реализация улучшит качество жизни 800 тысяч человек.
«По Щёлковским очистным сооружениям мы уже более восьми месяцев находимся в стадии пусконаладки. Росприроднадзор уже начал проверять качество сброса, замечаний нет. До конца года мы планируем завершить пусконаладочные работы и сдать объект. Лыткарино — этот объект у нас отставал, но в течении месяца мы серьёзно поработали с подрядчиком и нагнали все сроки. Из красной зоны вышли. И Коломна — небольшой объект вне зоны риска. Мы сдадим его раньше срока, в октябре уже приступим к пусконаладке», — сообщил Велиховский.Особое внимание он уделил очистным сооружениям, расположенным в солнечногорском посёлке Осипово.
«Солнечногорск — это самый проблемный объект этого года. Идёт остывание по строительно-монтажным работам. Этот объект — рисковый по вводу в этом году. По графику у нас до 30 декабря завершение строительно-монтажных работ и следующий год — пусконаладочные работы. Но сейчас подрядчик в два раза увеличил количество работников, найден субподрячик. Всё оборудование закуплено. Так что нагоняем темп», — подчеркнул министр.Антон Велиховский также напомнил, что в текущем году были введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения в Рузе.
«В Рузе уже всё работает, мы завершили этот долгострой, который тянутся с 2018 года», — отметил Велиховский.Он также сообщил, что будущем году планируется модернизировать ещё 11 объектов, вся проектно-сметная документация уже подготовлена. Улучшения коснуться 178 тысяч жителей. Ещё девять проектов будет реализовано в 2026-2027 гг., охват преобразований составит 584 тысячи жителей региона.
Кроме того, в 2026 году планируется запустить пилотный проект по модернизации малых очистных сооружений, планируется обновить 135 объектов.
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