В России студент избил дочь бойца СВО и получил «большой привет» из зоны спецоперации

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Избивший одногруппницу студент из Башкирии получил «большой привет» из зоны СВО. Об этом сообщает издание «Мой Башкортостан».
Перед этим студент записал видеообращение, в котором обвинил девушку в оскорблении своей семьи и пообещал «карать любого». После этого к студенту обратился участник спецоперации и поинтересовался, кого именно собрался наказывать студент.
Он также пригласил обидчика на фронт. Спустя некоторое время студент записал второе видео, в котором извинился перед девушкой.
Учащийся отметил, что не знал, что отец девушки «борется за мирное небо».
Напомним, в Сибайском медицинском колледже студент избил девушку за отказ покрывать его во время прохождения практики. Парень сначала оскорбил саму девушку и ее родителей, после чего стал наносить ей удары кулаками по лицу.
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Он также пригласил обидчика на фронт. Спустя некоторое время студент записал второе видео, в котором извинился перед девушкой.
Учащийся отметил, что не знал, что отец девушки «борется за мирное небо».
Напомним, в Сибайском медицинском колледже студент избил девушку за отказ покрывать его во время прохождения практики. Парень сначала оскорбил саму девушку и ее родителей, после чего стал наносить ей удары кулаками по лицу.
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Екатерина Коршунова