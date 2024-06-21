В Италии прогремел взрыв на заводе по производству алюминия

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Взрыв произошел на предприятии по производству алюминия в городе Больцано на севере Италии. Об этом сообщает телеканал Rai.
Уточняется, что в результате происшествия пострадали не менее шести человек. Один из пострадавших в критическом состоянии находится в реанимационном отделении.
Еще четыре человека госпитализированы в ожоговые центры в Милане, Вероне и в немецком городе Мурнау. О причинах взрыва не сообщается.
На месте происшествия работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что пожар возник в ангаре на территории яхт-клуба в Мытищах. Возгорание произошло в деревне Степаньково.
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Еще четыре человека госпитализированы в ожоговые центры в Милане, Вероне и в немецком городе Мурнау. О причинах взрыва не сообщается.
На месте происшествия работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что пожар возник в ангаре на территории яхт-клуба в Мытищах. Возгорание произошло в деревне Степаньково.
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Екатерина Коршунова