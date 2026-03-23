В Иерусалиме рассказали, как пройдет церемония схождения Благодатного огня
Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится, даже если действующие ограничения в сфере безопасности сохранятся. Об этом сообщил РИА Новости дьякон Ваге, служащий в армянском пределе храма.
В Великую субботу, которая выпадает на 11 апреля, состоится церемония. По словам священнослужителя, вероятно, она пройдёт исключительно в присутствии церковнослужителей и сотрудников храма, а доступ для посетителей будет закрыт.
Ранее в Иерусалиме ограничили посещение главных святынь трёх монотеистических религий. Это произошло из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и угроз безопасности. Дело в том, что Старый город Иерусалима не имеет бомбоубежищ.
