Туристам рассказали, что нужно учитывать при поездке в Японию
Представитель японской туристической компании Сергей Обращёв рассказал РИА Новости, чего стоит опасаться и что учитывать при поездке в Японию, которая стала одним из самых популярных направлений среди российских туристов.
Большинство российских путешественников не считают солнце опасным. Однако даже зимой в Японии солнечная радиация очень сильная. Солнечные ожоги можно получить не только летом, но и весной, и осенью. Они возникают быстро и часто остаются незамеченными. Боль и последствия ожога могут проявиться позже. Обращёв подчеркнул, что летом в таких случаях может потребоваться помощь медиков.
Что касается опасностей, связанных с дикой природой, то туристы редко сталкиваются с медведями, так как их места обитания обычно находятся в отдаленных и труднодоступных районах. Обезьяны же могут встречаться в местах, посещаемых туристами.
Он также напомнил, что всегда следует внимательно относиться к предупреждениям местных властей и гидов, так как игнорирование этих рекомендаций может привести к неприятным последствиям.
