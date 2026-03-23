В России предложили увеличить материнский капитал
Размер материнского капитала следует увеличить, исходя из социальной нормы жилья. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
По его мнению, программу материнского капитала в стране следует модернизировать. Он предложил оценивать её не в рублях, а в квадратных метрах жилой площади. Эксперт указал, что при текущих ценах на жильё даже максимальный размер капитала позволяет приобрести в среднем лишь восемь квадратных метров. Между тем социальная норма составляет 18 квадратных метров на человека.
Рыбальченко подчеркнул, что до 67% семей используют средства материнского капитала для улучшения жилищных условий. Поэтому эффективность программы нужно оценивать исходя из стоимости квадратного метра жилья. Необходимо ориентироваться на социальные стандарты обеспеченности жильём, заключил он.
