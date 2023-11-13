В Институте стран СНГ назвали главную нерешённую проблему украинских беженцев

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С октября 2022 года по конец мая российские паспорта получили почти 1,5 млн жителей новых регионов. Однако многие сталкиваются с проблемами при оформлении паспортов, пенсий и компенсаций при потере жилища. Руководитель отдела Украины института стран СНГ Иван Скориков рассказал «Радио 1», что в России «бюрократически затруднено» получение статуса беженца, легализации жизни и оформление гражданства.
«Есть, например беженцы с Харьковской области, которую Вооруженные силы России контролировали в 2022 году, а потом оставили. Эти люди получают гражданство, но им негде здесь жить, и у них проблемы с работой, в отличие от соотечественников с Херсона, которым предоставили жилищные сертификаты. Но по факту люди находятся в одинаковой ситуации», — отметил Иван Скориков.По мнению эксперта, главная проблема в этой истории – невозможность отделить трудовых мигрантов от соотечественников, которые намерены репатриироваться.
«Нужно трудовых мигрантов оставить правоохранителям, чтобы они со своим профессиональным опытом занимались недопущением тех, кто может здесь навредить. А соотечественниками должно заниматься отдельное ведомство, которое понимает все их проблемы и стремится вернуть в Россию больше русских и других коренных народов», — заключил Скориков.Читайте также:
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