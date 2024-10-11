В Истре обновили 9,6 километров теплосетей и отремонтировали котельную

Фото: пресс-служба правительства МО
Обновление систем теплоснабжения ведётся в городском округе Истра, оно включает замену сетей, а также модернизацию и строительство котельных. О проведённых и запланированных работах доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время отопительный сезон в округе стартовал в полном объёме.
Она также сообщила, что в текущем году в округе обновили 9,6 км теплосетей и капитально отремонтировали котельную №12 в микрорайоне Большевик. В настоящее время продолжаются работы по модернизации двух котельных в посёлке Глебовское и городе Дедовск, улучшения почувствуют около 25 тысяч жителей округа.
В будущем году планируется завершить модернизацию двух котельных в Истре и Павловской Слободе, в 2027 году — семи котельных, три из них расположены в Дедовске и по одной в посёлке Курсаково, селе Онуфриево, селе Новопетровское и деревне Кострово. Кроме того, в округе планируется построить четыре новые котельные и десять центральных тепловых пунктов.
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«Срывов по пуску отопления у нас нет, идем в графике. Все 76 котельных запущены, все социальные объекты и многоквартирные дома с теплом», — сказала Татьяна Витушева.
Она также сообщила, что в текущем году в округе обновили 9,6 км теплосетей и капитально отремонтировали котельную №12 в микрорайоне Большевик. В настоящее время продолжаются работы по модернизации двух котельных в посёлке Глебовское и городе Дедовск, улучшения почувствуют около 25 тысяч жителей округа.
В будущем году планируется завершить модернизацию двух котельных в Истре и Павловской Слободе, в 2027 году — семи котельных, три из них расположены в Дедовске и по одной в посёлке Курсаково, селе Онуфриево, селе Новопетровское и деревне Кострово. Кроме того, в округе планируется построить четыре новые котельные и десять центральных тепловых пунктов.
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Лев Каштанов