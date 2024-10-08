В Бронницах построят котельную мощность 10 МВт

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную мощностью десять мегаватт планируют построить на Москворецкой улице в Бронницах, подряд на работы выставили на электронные торги, информация об этом опубликована Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, строительство котельной и поставка всего оборудования, необходимого для эксплуатации этого объекта. Завершение работ запланировано на 2026 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 127 миллионов 731 тысячу 543 рубля 65 копеек, заявки принимаются до 15 октября.
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Лев Каштанов