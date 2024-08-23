Обновление 1,2 км теплосетей в Звёздном городке завершат к середине октября

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Программа по модернизации тепловых сетей реализуется в подмосковном Звёздном городке, о ходе работ губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Евгений Баришевский, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В настоящее время тепловые сети меняют на двух центральных магистральных участках, которые обеспечивают теплом и горячей водой все двадцать многоквартирных домов Звездного городка. Работы должны быть завершены к 15 октября», — сказал Евгений Баришевский.Отмечается, что общая протяжённость тепловых сетей в Звёздном городке составляет 7,6 км. В период с 2017 по 2023 годы было обновлено 1,8 км труб. В текущем году заменить должны 1,2 км теплотрассы.
Глава округа также рассказал, как идёт подготовка домов к отопительному сезону.
«Сейчас ведётся промывка, опрессовка систем теплоснабжения по всем домам. На сегодняшний день готовность составляет 80 процентов. В ближайшие три недели мы достигнем показателя в 100 процентов», — отметил Баришевский.Кроме того, он сообщил о ходе капремонта многоквартирных домов. В частности, 66% домов уже отремонтированы, в текущем и следующем годах в порядок приведут ещё пять домов. Ведётся также ремонт подъездов.
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