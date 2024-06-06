В Истринской школе провели испытания систем спасения и эвакуации с высоты

Фото: Радио 1
Противопожарный центр «Самоспас» совместно с администрацией городского округа Истра провел испытания систем спасения и эвакуации с высоты на базе муниципального учреждения «Павловская средняя общеобразовательная школа», сообщил корреспондент «Радио 1». Учебное заведение стало первым в Московской области объектом оборудованным подобными устройствами. Мероприятие дает старт пилотному проекту, развитие которого предполагает оснащение всех школ региона подобными устройствами.
В рамках проекта в школе установлены 5 комплектов эвакуационных систем:
Тренировку проводили для главы Истринского городского округа Татьяны Витушевой. В ней участвовали, помимо организаторов и координаторов, директор, учителя и другие сотрудники школы.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
На тренировке были представлены канатно-спусковые устройства и спасательные лестницы. Подробнее о пользе этого оборудования рассказал руководитель противопожарного центра «Самоспас» Илья Маликов.
Одновременно друг за другом 25 человек спускались со вторых и третьих этажей. Самоспасатели, установленные на третьих этажах, опускали людей с одинаковой скоростью, которая не зависела от личных данных спускающихся (возраста, роста, веса).
Фото: Радио 1
Директор компании противопожарного центра Данила Маликов рассказал, какими ещё разработками занимается их компания.
По словам руководителей центра «Самоспас», в настоящее время продолжаются работы по оснащению школ и других социальных объектов всего Истринского городского округа и Подмосковья.
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- кабинеты второго этажа оборудованы спасательными пожарными навесными лестницами (6 метров, 2 шт);
- кабинеты 3 этажа оснащены комплектом канатно-спускных устройств «Самоспас» (1 метр, 3 шт).
Тренировку проводили для главы Истринского городского округа Татьяны Витушевой. В ней участвовали, помимо организаторов и координаторов, директор, учителя и другие сотрудники школы.
Фото: Радио 1
«Это важно и нужно для действия в какой-то кризисной, внештатной ситуации. Я сама во главе своих коллег принимаю участие в демонстрации, пробую на себе, чтобы донести информацию до других коллег и показать на своём примере, как это делается. Есть страх, когда ты переступаешь окно и смотришь вниз, а потом все срабатывает автоматически. Скорость небольшая, ты плавно спускаешься вниз. Самое главное — контролировать собственные движения», — поделилась своими впечатлениями с корреспондентом «Радио 1» директор школы Елена Александровна Перебякина.
Фото: Радио 1
На тренировке были представлены канатно-спусковые устройства и спасательные лестницы. Подробнее о пользе этого оборудования рассказал руководитель противопожарного центра «Самоспас» Илья Маликов.
«Если происходит возгорание, и участники школы не могут выйти в коридор, потому что он задымлен, и не могут уйти по стандартным путям эвакуации, то у них есть вариант — самоспасение. Когда учитель может привести в боевую готовность систему самоспасения, и друг за другом дети под его контролем оперативно спускаются. Должны быть четкие простые действия, которые может сделать любой человек», — рассказал руководитель центра «Самоспас».Фото: Радио 1
Одновременно друг за другом 25 человек спускались со вторых и третьих этажей. Самоспасатели, установленные на третьих этажах, опускали людей с одинаковой скоростью, которая не зависела от личных данных спускающихся (возраста, роста, веса).
Фото: Радио 1
Директор компании противопожарного центра Данила Маликов рассказал, какими ещё разработками занимается их компания.
«Наша компания занимается работой с системами нахождения на высоте и эвакуацией с высоты. Если говорить про социальные объекты эвакуации, то у нас есть траповые системы, рукавные системы. Как горки из самолета — подобные системы делаем мы, чтобы массово эвакуироваться из здания. Мы разрываем вертолётные системы для эвакуации, носилки, кресла для маломобильных групп — все, что связано с высотой и эвакуацией», — объяснил Данила Маликов.
По словам руководителей центра «Самоспас», в настоящее время продолжаются работы по оснащению школ и других социальных объектов всего Истринского городского округа и Подмосковья.
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Анастасия Бондарева