Главу городского округа Истра впечатлило благоустройство центра Дедовска

Фото: Telegram-канал главы городского округа Истра Татьяны Витушевой
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева и министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин посетили центр Дедовска, где проводится работа по благоустройству.
«Данный проект благоустройства стал призёром VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На эти цели городской округ Истра в прошлом году получил федеральный грант», — напомнила Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.Она отметила, что масштаб проекта ее впечатлил: в центральной части города планируется обустройство пешеходных дорожек, тихих зон для отдыха, озеленение. По словам главы городского округа Истра, проект рассчитан исходя из запросов всех категорий дедовчан: освещение, детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак. Особое внимание уделено водоёму в Георгиевском сквере у церкви: пруд будет очищен, по берегам и на территории парковой зоны произведена опиловка.
Татьяна Витушева добавила, что на сегодняшний день подрядчиком уже завершается работа по обустройству первого в городе Дедовске скейтпарка. Объект, площадью 600 м2, расположен в парке Гучково, а планируется его открыть уже в июне.
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