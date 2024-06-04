В Пушкинском округе пройдет экологическая акция «Школа утилизации: электроника»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
6 июня в Пушкинском пройдет акция «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Акция пройдет 6 июня с 11:00 до 14:00 в Пушкино.
Стоит отметить, что городской округ участвует в акции ежегодно.
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«Жители Пушкинского смогут сдать на переработку любую технику: компьютерную, офисную, бытовую, включая холодильники и кондиционеры, электроинструменты, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки, научную и медицинскую технику, картриджи, запчасти и аксессуары, за исключением оборудования, помеченного значком «радиация», На безвозмездную утилизацию также принимаются источники ионизирующего излучения, но при условии передачи оборудования объёмом не менее 10 куб. м», — подчеркнули в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что городской округ участвует в акции ежегодно.
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Мира Полтева