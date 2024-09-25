В истринском ЖК «Кембридж» ввели в эксплуатацию 20 новых таунхаусов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Строительство ещё 20 малоэтажных домов завершилось в жилом комплексе «Кембридж» в городском округе Истра, новостройки получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новые таунхаусы расположены на территории деревни Красный Посёлок, площадь каждого из домов составляет около 91 квадратного метра», — отмечается в сообщении.Всего в ЖК «Кембридж» предусмотрено семь очередей строительства, включая возведение объектов социальной инфраструктуры. В жилом комплексе уже есть свой детский сад, а также детские творческий мастерские для занятий вокалом, рисованием, акробатикой и актёрским мастерством. В настоящее время на территории ЖК ведётся строительство школы на 594 места, объект готов на 68%.
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Лев Каштанов