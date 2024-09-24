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В Балашихе построили мост через Пехру и запустят движение в ноябре

24 сентября 2024, 19:16
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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В городском округе Балашиха достроили автомобильно-пешеходный мост через реку Пехру. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, выдавшего заключение о соответствии проектной документации.
«Объект построили в рамках развития транспортной доступности жилого комплекса «Пехра». Новый путепровод упростит выезд с его территории, сделает передвижение по городу более удобным, позволит быстро выехать на шоссе Энтузиастов», – рассказали в ведомстве.
Мост длиной 38 м и шириной 23 м имеет четыре полосы движения. По обе стороны проезжей части имеются безопасные тротуары для пешеходов. В ближайшее время на мост нанесут разметку, установят дорожные знаки и освещение.



Застройщик начал готовить документы для ввода транспортного объекта в эксплуатацию. Запустить движение по мосту планируют в ноябре.

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#подмосковье
#московская область
В Подмосковье из-за тёплого сентября второй раз за сезон зацвела сирень
24 сентября 2024, 19:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дзержинский

В Дзержинском в конце сентября вновь зацвела сирени. Фотографиями делятся в соцсетях жители городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Природный феномен заметили в районе верхнего пруда, рядом с Николо-Угрешским монастырём. На фото видно, что зеленой листвы на кустах осталось совсем мало, но при этом верхушки увенчаны цветами. Сентябрьское цветение сирени – редкость для наших широт», – говорится в сообщении.
На прошлой неделе дзержинцев поразил цветущий жасмин на улице Лесной.
«Но если появившиеся в сентябре белоснежные цветы жасмина можно списать на особенности сорта, то цветение сирени в это время года горожане назвали чудом природы. Они подметили тот факт, что куст сирени в городе зацвёл напротив стен святой обители в годовщину битвы на Куликовом поле», – добавили в администрации.
Все, кто знаком с историей монастыря, знают, что благоверный князь Дмитрий Донской повелевал основать обитель после победы на Куликовом поле.

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«Непозволительная роскошь»: Мединский призвал «спрессовать» образование в РФ по времени
Мединский: продолжительность образования в России должна быть сокращена
24 сентября 2024, 19:48

Фото: iStock/SeventyFour

В будущем продолжительность образования в РФ должна быть сокращена. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, пишет ТАСС.
Мединский отметил, что это коснется школьного, среднего специального и высшего образования. По его словам, одиннадцать лет обучения являются непозволительной роскошью.

Помощник российского лидера добавил, что в дальнейшем образование должно быть спрессовано, чтобы можно было как можно раньше вступать в сферу профподготовки и становиться конкурентоспособным.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз предложил реформу системы образования в РФ, призвав предоставлять высшее образование только детям с «природным даром». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Госдума приняла законопроект Мособлдумы о штрафах за ненадлежащее содержание питомцев
Госдума приняла закон Мособлдумы о штрафах за ненадлежащее содержание питомцев
24 сентября 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Госдума приняла в первом чтении разработанный Мособлдумой законопроект об административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.
В федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» уже установлены требования к содержанию питомцев, пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. В КоАП РФ установлена ответственность за нарушения требований по содержанию животных, но при этом нет нормы в отношении домашних животных.
«В 2021 году в Подмосковье была введена административная ответственность за нарушение правил выгула домашних животных. Мособлдума предлагает распространить такую практику на всю территорию страны и установить федеральным законом ответственность за несоблюдение требований к содержанию именно домашних животных», – сказал Керселян.
Требования к содержанию домашних животных в федеральном законе гласят, что владельцам необходимо соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных правительством России. Предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечить им необходимые условия.

При выгуле животного на улице нужно обеспечивать безопасность других людей, животных, сохранность имущества. Запрещён выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка. Исключение – если собака находится на принадлежащей владельцу огороженной территории. При входе должна быть предупреждающая надпись.

При выгуле необходимо исключить возможность неконтролируемого передвижения животного вне разрешённых для выгула мест; убирать за животным; не допускать выгул вне разрешённых мест.

За нарушение требований, установленных федеральным законом, предлагается установить штрафы от 500 до 5 тыс. рублей.

В Московской области владельцы должны убирать за питомцами, иначе им грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

Запрещено выгуливать собак без поводка и намордника в парках и общественных местах. за это предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей. Исключение делается для щенков и декоративных собак ростом до 25 см. в холке.

Собаки не должны находиться на детских площадках и на территориях детсадов и школ. За это может быть наложен штраф до 2 тыс. рублей.

Перечень потенциально опасных собак можно найти по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
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«Шизоидное поведение»: Психолог прокомментировала заявление Алсу про нарциссизм экс-мужа
Психолог Сальникова о заявлении Алсу про нарциссизм мужа: это может быть шизоидный симптом
24 сентября 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

41-летняя Алсу в своем микроблоге дала понять, что считает экс-супруга Яна Абрамова нарциссом, который никак ее «не оставит в покое».
«Явный нарцисс будет открыто обвинять вас, а скрытый нарцисс будет пытаться манипулировать вами более тонко. Нарцисс будет распространять ложь или создавать приукрашивания о своей жертве, чтобы разрушить репутацию человека», — высказалась артистка.

Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» прокомментировала такое заявление, объяснив, что нарциссизм бывает конструктивный и деструктивный.

«Сам по себе нарциссизм характерен для многих людей. Конструктивный не несет никаких воздействий на другого человека. Если говорим про бизнесменов и предпринимателей, то он перерастает в амбиции, достижения, финансовую реализацию, управление. И тогда все вокруг понимают, что человек уважаем и достоин внимания. Деструктивный нарциссизм — это когда мы воздействуем на другого человека, чтобы получить то самое признание. Скорее всего это симптом чего-то большего. Если мы говорим про то, что человек публично унижает и бьет, делает внешне и внутренне все, чтобы показать свою значимость, это уже похоже на шизоидное поведение и психическое расстройство. А это уже как раз страшно. Когда человек получает то, что ему нужно, благодаря унижению других», — объяснила эксперт.

По словам психолога, если мужчина бьет и всяческими способами доказывает женщине, что она никчемная и ничего в жизни не добилась, то это пример не только нарциссизма, а комплекса разных симптомов одной большой проблемы.

Дарья Сальникова также рассказала, по каким признакам распознать нарцисса на начальных этапах взаимоотношений.

  1. Эта личность будет выходить в быстрый доверительный контакт и не всегда делать то, что говорит: хочешь детей — будут дети, хочешь квартиру — будет квартира, хочешь в путешествие — поехали. Женщина доверяет этим словам, а потом постепенно начинается унижение.
  2. Очень странные комплименты, когда замечают минусы, принимают их, но потом все-таки выставляют как минусы: у тебя такие большие зубы, но это такая изюминка в тебе, я их обожаю. Так начинают зарождаться комплексы, что что-то не так: зубы не такие, фигура не такая, готовлю не очень вкусно. И постепенно это распространяется на все сферы жизни.
  3. Желание понравиться всем вокруг, чтобы начать закладывать фундамент сомнений: маме поможет, дочку в садик отведет, костюм заберет, а потом придет домой и скажет: «Я для тебя все делаю, что бы ты не попросила, а ты меня не ценишь, тебе всегда недостаточно. С тобой невозможно жить, у тебя странные увлечения и работа». И у женщины происходит когнитивный диссонанс, потому что внешне все прекрасно, и если пожаловаться маме или подружкам, то они не поверят.
  4. Когда у человека не сходятся его субъективные представления с объективным миром, то есть его фантазии не сходятся с реальностью. Это звонок, что человек живет в своем патологическом мире, и свято верит в то, что он идеальный. У него нет рефлексии.

Войдя в длительный контакт с нарциссом, по мнению психолога, в семье может произойти «уничтожение личности».

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Подавать тепло в Раменском начнут с 1 октября
24 сентября 2024, 17:59

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Подачу тепла в Раменском городском округе начнут с 1 октября. Об этом на оперативном совещании сообщил замглавы администрации муниципалитета Владимир Векленко.
«В сентябре пробные топки уже провели подразделения Раменской теплосети «Раменское», «Ильинское», «Ульянино» и «Гжель». В первый день отопительного периода стартует подача тепла на объекты социальной сферы – в детские, учебные и лечебные учреждения. Во второй и третий дни тепло придёт в многоквартирные дома», – рассказали в пресс-службе.
Начать подачу отопления для социально значимых объектов и многоквартирных домов с 1 октября рекомендовало Министерство энергетики Московской области на фоне понижения температуры воздуха в Московском регионе.

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#раменский городской округ
#теплоснабжение
#отопление
#отопительный сезон
#подмосковье
#московская область
#мкд
#социальная инфраструктура
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В Туле установят скульптуру беременной Богородицы
24 сентября 2024, 17:58

Фото: iStock/Anna_Anikina

Скульптуру «Богородица в ожидании младенца Иисуса» установят в Туле, открытие памятника состоится в ходе всероссийского женского форума «Вместе-7Я», сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
«В рамках форума планируется открытие первой в России скульптуры «Богородица в ожидании младенца Иисуса», — говорится в сообщении.
На форуме, который станет крупнейшей объединяющей женщин площадкой, планируется обсудить такие актуальные вопросы, как демография, укрепление традиционных семейных ценностей, популяризация женского предпринимательства, духовные аспекты семейной жизни и пр. Кроме того, участницам форума покажут фильм об истории создания скульптуры «Богородица в ожидании младенца Иисуса».

Форум состоится 25 сентября в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля «Атриум».

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#тула
#форум
#скульптура
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С 24 сентября по 27 октября пройдёт онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
24 сентября 2024, 17:49

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 24 сентября по 27 октября пройдёт пятая Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Онлайн-турнир проверяет и улучшает знания правил дорожного движения у учеников 1–9 классов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Безопасность детей – один из наших главных приоритетов. В этом направлении по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано. Также особое внимание уделяем просветительским мероприятиям, которые направлены на повышение уровня знаний о дорожном движении и поведении на дорогах. В том числе в рамках нацпроекта ежегодно проводится всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», где школьники могут закрепить свои знания ПДД. За четыре года проверили свою дорожную грамотность более 15 миллионов участников», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Чтобы предотвратить детский дорожно-транспортный травматизм, Госавтоинспекция проводит различные мероприятия, цель которых — научить детей правильно вести себя на дорогах. Например, на олимпиаде особое внимание уделяется навыкам безопасного поведения на пешеходных переходах, в транспорте и при использовании средств индивидуальной мобильности.

«Правовое информирование детей по тематике безопасности дорожного движения, привитие им навыков безопасного поведения на дорогах — приоритетное направление деятельности Госавтоинспекции, которое осуществляется во взаимодействии с органами образования. Задания онлайн-олимпиады позволяют ее участникам в интерактивной форме проверить свои знания и получить новые по основам правил дорожного движения. Самая важная задача олимпиады — снижение детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий», — отметил начальник Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Безопасность на дорогах повышается не только благодаря знанию правил дорожного движения, но и благодаря хорошему состоянию дорог. За пять лет реализации национального проекта было отремонтировано более четырёх тысяч участков дорог, ведущих к образовательным и развлекательным учреждениям. Эта работа продолжается и в текущем году.

«При формировании перечня объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» школьные маршруты — всегда в приоритете. В этом году благодаря нацпроекту мы планируем привести к нормативу 920 таких объектов общей протяженностью 3,1 тыс. км», — прокомментировал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.
Участие в Олимпиаде бесплатное и проходит на образовательной платформе Учи.ру.

Больше информации об Олимпиаде доступно на сайте.

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#олимпиада
#госавтоинспекция
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В Подмосковье стартовали уроки «Школы профориентации для родителей»
24 сентября 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области стартовал проект «Школа профориентации для родителей». Пилотный класс запустил Кадровый центр Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
О предстоящем старте проекта объявила зампред Правительства Татьяна Голикова в апреле на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Цель инициативы – дать детям и родителям основные инструменты для профориентации, создать условия для поиска профессии мечты. Проект уже был апробирован в онлайн-формате, и теперь стартовали очные занятия.
«Порой родителям бывает сложно принять верное решение и помочь ребёнку выбрать будущую профессию. Проект помогает родителям выстроить отношения и направить ребёнка в правильном направлении. Это тестовые занятия, профориентация с выездом на предприятия и в компании, занятия с психологами», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Первый урок профориентационной школы прошёл в Домодедовской школе №8. В нём приняли участие 12 команд по два человека в каждой, родитель и ребёнок.

Программа разработана сертифицированными педагогами-психологами Кадрового центра. Главный принцип – работа над совместными проектами, коллективный поиск ответа на проблемные вопросы, расстановка приоритетов.
«Идея проекта зародилась в диалоге с людьми, которые приходили на мероприятия Кадрового центра Подмосковья. Оказалось, что есть очень большой запрос именно на раннюю профориентацию. При этом важно, чтобы это была совместная работа детей и родителей. Занятия проводятся бесплатно. Планируется запустить их и в других городских округах Подмосковья», – поделилась планами директор Центра занятости Московской области Светлана Скородумова.
Как уточнили в Минсоцразвития Подмосковья, программа рассчитана на три месяца, восемь уроков и три уровня мастерства – начальный, базовый и продвинутый. В итоге ребята и родители получат всё необходимое, чтобы не ошибиться при выборе профессии мечты.

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В Подмосковье провели 2,5 тыс. работ с системами вентиляции многоквартирных домов
24 сентября 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные управляющие компании с начала года провели около 2,5 тыс. работ по обслуживанию систем вентиляции в многоквартирных домах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Задачи вентиляционной системы – поддерживать оптимальный микроклимат, удалять загрязнённый воздух и обеспечивать воздухообмен в помещениях, где используют газовое оборудование. Регулярные проверки состояния вентиляции в многоквартирных домах возложен на управляющие компании. Осмотры должны проходить не реже трёх раз в год. Специалисты оценивают эффективность работы системы, выявляют неисправности, проводят очистку и ремонт», – уточнили в пресс-службе.
Жильцы должны следить за тем, чтобы вентиляционные решетки не были закрыты или заблокированы, сообщать своей управляющей компании о любых изменениях в работе системы.

Как напомнили в ведомстве, жители региона могут сообщить о неисправностях вентиляции в УК или на линию Единой диспетчерской службы Подмосковья через портал ЕДС МО.

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