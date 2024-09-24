В Балашихе построили мост через Пехру и запустят движение в ноябре

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
В городском округе Балашиха достроили автомобильно-пешеходный мост через реку Пехру. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, выдавшего заключение о соответствии проектной документации.
«Объект построили в рамках развития транспортной доступности жилого комплекса «Пехра». Новый путепровод упростит выезд с его территории, сделает передвижение по городу более удобным, позволит быстро выехать на шоссе Энтузиастов», – рассказали в ведомстве.Мост длиной 38 м и шириной 23 м имеет четыре полосы движения. По обе стороны проезжей части имеются безопасные тротуары для пешеходов. В ближайшее время на мост нанесут разметку, установят дорожные знаки и освещение.
Застройщик начал готовить документы для ввода транспортного объекта в эксплуатацию. Запустить движение по мосту планируют в ноябре.
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Лора Луганская