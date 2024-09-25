В Подмосковье за месяц поставили на кадастр десять многоквартирных домов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Десять домов более чем на четыре тысячи квартир поставили на кадастровый учёт в Московской области в августе этого года, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Кадастровый номер получили десять домов, в которых расположено на 4064 квартир. Общая площадь жилого фонда, поставленного на кадастровый учёт, составила свыше 237 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что четыре многоквартирных дома поставили на кадастр в городском округе Балашиха и по одному в округах Коломна, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Мытищи, Люберцы и Лыткарино.
Получение кадастрового номера позволяет владельцам квартир оформить право собственности на недвижимость, зарегистрироваться там, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.
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Лев Каштанов