В Ижевске начался серийный выпуск паронов с двумя пулями для борьбы с БПЛА

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В Ижевске в серийное производство запущены патроны калибра 7,62х54R «Тандем». Их особенность заключается в том, что внутри гильзы находятся две пули.
О новинке рассказала «Российская газета» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте предприятия-производителя. Внешне это обычный винтовочно-пулемётный патрон, известный как «3-линейный винтовочный патрон образца 1891 года», который прошёл с войсками Российской Империи, СССР и снова России с тех давних пор.
Патрон с двумя пулями позволит вдвое увеличить плотность огня, что становится наиболее эффективным для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. При этом прицельная точность огня снижается примерно в четыре раза. Верхняя пуля весит восемь граммов, вторая, расположенная внутри гильзы, — семь граммов. Именно в ходе СВО, где так массово применяются беспилотники, возникла необходимость в таких патронах, которые тепрь будут выпускаться серийно.
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Патрон с двумя пулями позволит вдвое увеличить плотность огня, что становится наиболее эффективным для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. При этом прицельная точность огня снижается примерно в четыре раза. Верхняя пуля весит восемь граммов, вторая, расположенная внутри гильзы, — семь граммов. Именно в ходе СВО, где так массово применяются беспилотники, возникла необходимость в таких патронах, которые тепрь будут выпускаться серийно.
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Александр Бойцов