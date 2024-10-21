«Калашников» впервые поставит дроны-камикадзе «Куб» зарубежному заказчику

Фото: РИА Новости/Иван Родионов
Концерн «Калашников» поставит иностранному заказчику дроны-камикадзе «Куб» по первому экспортному контракту, который был подписан между закупщиком и «Рособоронэкспортом». Об этом сообщается в Telegram-канале концерна.
Отмечается, что «Калашников» поставил управляемые боеприпасы «КУБ-Э» зарубежному заказчику. Данное оружие имеет большой опыт успешного боевого применения, который подтверждён в реальных условиях во время проведения СВО.
Данные барражирующие снаряды предназначены для поражения бронетехники и живой силы стороны противника. Они хорошо зарекомендовали себя в зоне спецоперации на Украине.
В конце 2023 года впервые появилась информация о начале отгрузки в войска модернизированных беспилотников «Куб» с улучшенной мощной боевой частью.
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Данные барражирующие снаряды предназначены для поражения бронетехники и живой силы стороны противника. Они хорошо зарекомендовали себя в зоне спецоперации на Украине.
В конце 2023 года впервые появилась информация о начале отгрузки в войска модернизированных беспилотников «Куб» с улучшенной мощной боевой частью.
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Анастасия Чинкова