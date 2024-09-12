В Кадетском корпусе в Химках открыли первый кабинет криминалистики

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках открыли первый в городском округе кабинет криминалистики. Там для учеников будут проводить занятия и встречи с сотрудниками Следственного комитета, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Главная задача – чтобы уже на стадии обучения в кадетском корпусе школьники вникали в азы работы следователя-криминалиста. Сотрудники СКР рассказали присутствующим о важности этой профессии», – сказал на торжественной церемонии открытия депутат Совета депутатов Руслан Шаипов.Следователи-криминалисты показали ребятам криминалистическую технику и рассказали о её применении во время следственных действий. На занятии сотрудники отдела криминалистики рассказали о главных направлениях работы и современных методах, позволяющих обнаружить следы преступления на месте происшествия и выявить виновных.
«Знания, которые будут здесь получать, значительно выходят за рамки школьной программы. Юные кадеты будут развивать дедукцию. Это специализированный класс для теоретических и практических знаний в области криминалистики», – отметила директор школы-интерната Людмила Суслова.Как отметили в администрации, учащиеся осмотрели помещение, оборудованное специализированными следственными наборами для обнаружения преступления.
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